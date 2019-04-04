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Абхазия Информ

ШЕСТЬ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Новости Вторник, 16 апреля 2019 17:14
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ШЕСТЬ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

 

Сухум. 16 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Шесть абитуриентов из Абхазии стали студентами профильных вузов МЧС Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, двоих абитуриентов примет Академия гражданской защиты, четыре человека будут учиться в Академии государственной противопожарной службы. Такое решение принято по результатам вступительных экзаменов, которые проходили в МЧС Абхазии. Абитуриенты сдавали экзамены по физике, математике, русскому языку и физкультуре.

Обучение студентов из Абхазии в учебных заведениях МЧС РФ предусмотрено российско-абхазским межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу, как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 16 апреля 2019 17:15

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