ШЕСТЬ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

Сухум. 16 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Шесть абитуриентов из Абхазии стали студентами профильных вузов МЧС Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, двоих абитуриентов примет Академия гражданской защиты, четыре человека будут учиться в Академии государственной противопожарной службы. Такое решение принято по результатам вступительных экзаменов, которые проходили в МЧС Абхазии. Абитуриенты сдавали экзамены по физике, математике, русскому языку и физкультуре.