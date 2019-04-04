В РАМКАХ ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ В ТКУАРЧАЛЕ ОБСЛЕДОВАНО 1 700 ЧЕЛОВЕК

Накануне в Ткуарчале завершился основной этап диспансеризации, проводимой минздравом при поддержке специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия прибыл в Ткуарчал, чтобы подвести первые итоги вместе с российскими и абхазскими медиками, руководством района.

Сухум. 17 апреля 2019г. Абхазия-Информ. В рамках всеобщей диспансеризации населения Абхазии в г. Ткуарчале с 11 по 16 апреля обследовано 1 700 человек, из них 300 детей.

Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия подчеркнула значимость данного мероприятия. «Не все жители города имеют возможность выехать за его пределы, не говоря уже о том, чтобы выехать за пределы Абхазии. Это своевременная диагностика, люди довольны. Мобильная бригада во главе с главврачом сделала все возможное, чтобы охватить всех обратившихся, никто не остался без обследования, они даже дополнительно работали, сверхурочно, за что мы им премного благодарны. Я благодарю всю бригаду ФМБА и наш медицинский персонал, который, несмотря на то, что мы находимся в режиме ремонта, осуществили весь процесс на уровне. Выражаю благодарность от имени всех ткуарчалцев за данное мероприятие", - сказала Аида Чачхалия.

Искреннюю благодарность медикам выражают и простые жители Ткуарчалского района. «Эта серьёзная акция в нашем районе впервые была проведена в 2012 году, и сегодня население с надеждой и воодушевлением к ней отнеслось. Это диагностические услуги и, конечно же, выявление необходимых оперативных вмешательств, то есть это очень нужное мероприятие. Мы надеемся, что такие акции, которые проводятся в сотрудничестве Абхазии и России, будут системными", - говорит житель Ткуарчала Даур Минджия.

"Тут чётко ставят диагнозы, очень внимательные врачи. У людей есть возможность прийти, проконсультироваться с профессорами, хорошими докторами. Здесь выявляются серьёзные заболевания. Людям выделяется квота на бесплатное лечение и операции. Для нашего города, и в целом народа, это очень необходимо", - отмечает жительница Ткуарчала Тамила Хашба.

Высокий уровень работы российских и абхазских медиков в процессе диспансеризации отметил министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. Наряду с вопросом диспансеризации, главу минздрава интересовал и ход ремонтно-восстановительных работ в Ткуарчалской ЦРБ, осуществляемых в рамках российской Инвестиционной программы. Строители уже приступили к отделочным работам. При наличии своевременного финансирования, специалисты обещают к ноябрю текущего года сдать объект.

Общую статистику диспансеризации в Галском районе представил главный врач сводного медицинского отряда ФМБА Борис Александров. «С 11 по 16 апреля в Ткуарчале наши врачи проконсультировали более полутора тысяч пациентов, в том числе, более 300 детей. «МЫ провели более тысячи рентгенографических исследований, в том числе до 400 маммографий, более тысячи лабораторных исследований, более 500 ультразвуковых исследований, до 500 элекрокардиографий", - сказал Борис Александров.

Общий итог работы подвела и главный врач Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия. "На данный момент у нас зарегистрировано 1700 пациентов. В ходе диспансеризации очень высокая явка со стороны населения. Принимали людей узкие специалисты - офтальмологи, отоларингологи, кардиологи, детские неврологи и кардиологи. Те пациенты, у которых будут выявлены соответствующие заболевания и кому будет необходима высокотехнологичная медицинская помощь, должны будут проходить второй этап обследования и лечения в федеральных центрах России", - рассказала главврач Ткуарчалской ЦРБ.

Следующий этап всеобщей диспансеризации осуществляется в Очамчырском районе Абхазии с 17 по 23 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РА.