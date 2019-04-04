СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ГОДА

На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в печатных изданиях, а также прошедшие в эфир по ТВ и РВ.



Главная цель конкурса – стимулирование профессионального мастерства работников средств массовой информации, раскрытие наиболее актуальных тем в жизни современного абхазского государства, объективное информирование населения о социальной, экономической, политической, культурной, духовной жизни абхазского общества.



На конкурс могут быть представлены материалы различных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных средствах массовой информации: проблемные и публицистические статьи, цикл репортажей и интервью, очерки, документальные фильмы и др.



В конкурсе могут принять участие отдельные журналисты, а также творческие группы.



Каждое издание, редакции радио и телевидения представляют на конкурс не более трех отобранных ими публикаций и радио- и телепередач в каждой номинации.

Представленные на конкурс материалы должны отвечать следующим требованиям:

а) актуальность, злободневность поднимаемой проблемы;

б) глубина раскрытия проблемы и аргументированность изложения;

в) выразительность и доходчивость публикации.



Организатор конкурса - Союз журналистов Абхазии –

обеспечивает:

а) формирование квалифицированного жюри;

б) равные условия для всех участников конкурса;

в) широкую гласность конкурса;



Учреждены номинации: «Телевидение», «Печатные издания», «Радио и информационные агентства, интернет издания»

Номинация «Телевидение»

Первая премия – 25 000р.

Вторая премия – 20 000р.

Третья премия – 15 000р.

Номинация «Печатные издания»

Первая премия – 15 000р

Вторая премия – 10 000р.

Номинация Радио, интернет издания, информационные агентства»

Первая премия – 15 000р

Вторая премия – 10 000р.

Бюджет конкурса составляет 120 000 рублей, из них 10 000 рублей предусматриваются на расходы, связанные с проведением церемонии вручения Дипломов победителям конкурса.

Поступившие на конкурс материалы не возвращаются.

Итоги конкурса опубликуются в средствах массовой информации. Конкурсные работы представляются в Союз журналистов до 1 декабря 2019 года в оригинале или ксерокопии и сопровождаются заявкой участника. Работы электронных СМИ представляются на CD/DVD-носителе или флэш накопителе.