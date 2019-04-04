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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ГОДА

Новости Среда, 17 апреля 2019 11:41
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ГОДА

Сухум. 17 апреля 2019г. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии объявил конкурс "Лучшая журналистская работа 
2019 года".

На конкурс принимаются журналистские материалы, опубликованные на абхазском и русском языках в печатных изданиях, а также прошедшие в эфир по ТВ и РВ. 


Главная цель конкурса – стимулирование профессионального мастерства работников средств массовой информации, раскрытие наиболее актуальных тем в жизни современного абхазского государства, объективное информирование населения о социальной, экономической, политической, культурной, духовной жизни абхазского общества. 


На конкурс могут быть представлены материалы различных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных средствах массовой информации: проблемные и публицистические статьи, цикл репортажей и интервью, очерки, документальные фильмы и др.


В конкурсе могут принять участие отдельные журналисты, а также творческие группы.


Каждое издание, редакции радио и телевидения представляют на конкурс не более трех отобранных ими публикаций и радио- и телепередач в каждой номинации. 
Представленные на конкурс материалы должны отвечать следующим требованиям:
а) актуальность, злободневность поднимаемой проблемы;
б) глубина раскрытия проблемы и аргументированность изложения;
в) выразительность и доходчивость публикации.

Организатор конкурса - Союз журналистов Абхазии –
обеспечивает:
а) формирование квалифицированного жюри;
б) равные условия для всех участников конкурса;
в) широкую гласность конкурса;


Учреждены номинации: «Телевидение», «Печатные издания», «Радио и информационные агентства, интернет издания»

Номинация «Телевидение»

Первая премия – 25 000р.
Вторая премия – 20 000р.
Третья премия – 15 000р.

Номинация «Печатные издания»
Первая премия – 15 000р
Вторая премия – 10 000р.

Номинация Радио, интернет издания, информационные агентства»
Первая премия – 15 000р
Вторая премия – 10 000р.
Бюджет конкурса составляет 120 000 рублей, из них 10 000 рублей предусматриваются на расходы, связанные с проведением церемонии вручения Дипломов победителям конкурса. 
Поступившие на конкурс материалы не возвращаются.
Итоги конкурса опубликуются в средствах массовой информации. Конкурсные работы представляются в Союз журналистов до 1 декабря 2019 года в оригинале или ксерокопии и сопровождаются заявкой участника. Работы электронных СМИ представляются на CD/DVD-носителе или флэш накопителе.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2019 11:46

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