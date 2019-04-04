СИРИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

«Примите мои искренние поздравления с национальным праздником – Днем независимости. Мы уверены, что сирийский народ преодолеет все трудности, добьется мира и восстановит свою прекрасную страну, всегда являвшуюся образцом добрососедства и межрелигиозного согласия на Ближнем Востоке.

Народ Абхазии с большой благодарностью всегда будет помнить Ваше решение о признании независимости Республики Абхазия. Убежден, что достигнутые договоренности будут служить надежной основой для поступательного укрепления абхазо-сирийского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Сирии.

С большой теплотой вспоминаю наш визит в Дамаск и выражаю надежду на то, что Вы сможете найти время для ответного визита в нашу страну».

Рауль Хаджимба пожелал Башару Асаду доброго здоровья, благополучия, а всему народу Сирийской Арабской Республики – процветания и мирного неба.

Поздравление по случаю Дня Независимости Сирии главе правительства Сирийской Арабской Республики Имаду Хамису направил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

«Сирия – это государство, совершившее национальный героизм, сумев защитить свою независимость, а на сегодняшний день, несмотря на все сложности, продолжает достигать успехов во всех областях», - отмечается в поздравлении.

Бганба выразил уверенность в том, что сирийско-абхазское сотрудничество будет крепнуть и расширяться.

Премьер министр РА пожелал Имаду Хамису здоровья, благополучия и новых свершений, а всему народу Сирии – мира, согласия и взаимопонимания.