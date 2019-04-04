 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
апреля 15 2019

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

  Николай Трапш, кандидат  исторических наук,  директор Госархива Ростовской области  Российско-турецкие отношения являются традиционным фактором,…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
апреля 04 2019
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»
марта 20 2019
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»

Календарь событий

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СИРИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Новости Среда, 17 апреля 2019 13:02
Оцените материал
(0 голосов)
СИРИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Сухум. 17 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Рауль Хаджимба поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем независимости Сирии.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления с национальным праздником – Днем независимости. Мы уверены, что сирийский народ преодолеет все трудности, добьется мира и восстановит свою прекрасную страну, всегда являвшуюся образцом добрососедства и межрелигиозного согласия на Ближнем Востоке.

Народ Абхазии с большой благодарностью всегда будет помнить Ваше решение о признании независимости Республики Абхазия. Убежден, что достигнутые договоренности будут служить надежной основой для поступательного укрепления абхазо-сирийского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Сирии.

С большой теплотой вспоминаю наш визит в Дамаск и выражаю надежду на то, что Вы сможете найти время для ответного визита в нашу страну».

Рауль Хаджимба пожелал Башару Асаду доброго здоровья, благополучия, а всему народу Сирийской Арабской Республики – процветания и мирного неба.

Поздравление по случаю Дня Независимости Сирии главе правительства Сирийской Арабской Республики Имаду Хамису направил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

«Сирия – это государство, совершившее национальный героизм, сумев защитить свою независимость, а на сегодняшний день, несмотря на все сложности, продолжает достигать успехов во всех областях», - отмечается в поздравлении.

Бганба выразил уверенность в том, что сирийско-абхазское сотрудничество будет крепнуть и расширяться.

Премьер министр РА пожелал Имаду Хамису здоровья, благополучия и новых свершений, а всему народу Сирии – мира, согласия и взаимопонимания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2019 13:06

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ГОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.