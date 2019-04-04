СОТРУДНИКИ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ И ПРИХОЖАНЕ НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ РАСЧИСТИЛИ ДОРОГУ, ВЕДУЩУЮ К МОНАСТЫРСКОМУ КОМПЛЕКСУ

35 человек во главе архимандритом Дорофеем (Дбар) убрали сухостой и произвели санитарную обрезку деревьев и кустарников вдоль дороги.

Сухум. 17 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Священной Митрополии Абхазии и прихожане Ново-Афонского монастыря расчистили территорию вдоль дороги, ведущей к монастырскому комплексу

Руководство СМА заблаговременно обратилось к госкомитету по экологии и охране природы для получения разрешения на проведение санитарной рубки больных и высохших деревьев. Растения создавали опасность для пешеходов и большого количества автомобилей, поднимающихся к монастырю, улице «Орлиное гнездо» в верхней части Нового Афона.

Все работы производились после выбраковки насаждений экологами и получения соответствующего разрешения на их вырубку.