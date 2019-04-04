 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
апреля 15 2019

АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

  Николай Трапш, кандидат  исторических наук,  директор Госархива Ростовской области  Российско-турецкие отношения являются традиционным фактором,…
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
апреля 04 2019
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»
марта 20 2019
АРХИМАНДРИТ ДОРОФЕЙ: «Я НЕ НАМЕРЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ИГРИЩАМИ И ГОВОРЮ "ΟΧΙ"»

Календарь событий

« Апрель 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ И ПРИХОЖАНЕ НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ РАСЧИСТИЛИ ДОРОГУ, ВЕДУЩУЮ К МОНАСТЫРСКОМУ КОМПЛЕКСУ

Новости Среда, 17 апреля 2019 14:38
Оцените материал
(0 голосов)
СОТРУДНИКИ СВЯЩЕННОЙ МИТРОПОЛИИ АБХАЗИИ И ПРИХОЖАНЕ НОВО-АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ РАСЧИСТИЛИ ДОРОГУ, ВЕДУЩУЮ К МОНАСТЫРСКОМУ КОМПЛЕКСУ

 

Сухум. 17 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудники Священной Митрополии Абхазии и прихожане Ново-Афонского монастыря расчистили территорию вдоль дороги, ведущей к монастырскому комплексу

35 человек во главе архимандритом Дорофеем (Дбар) убрали сухостой и произвели санитарную обрезку деревьев и кустарников вдоль дороги.

Руководство СМА заблаговременно обратилось к госкомитету по экологии и охране природы для получения разрешения на проведение санитарной рубки больных и высохших деревьев. Растения создавали опасность для пешеходов и большого количества автомобилей, поднимающихся к монастырю, улице «Орлиное гнездо» в верхней части Нового Афона.

Все работы производились после выбраковки насаждений экологами и получения соответствующего разрешения на их вырубку.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 17 апреля 2019 14:39

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СИРИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.