МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ЮНОШЕЙ - КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ МВД РФ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МВД РА

Выпускники ВУЗов МВД РФ поступают на службу в управления и отделы внутренних дел Абхазии уже квалифицированными специалистами, обладающими как специальными знаниями служебных дисциплин, так и предметной практикой.

Сухум. 17 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . Министерство внутренних дел Республики Абхазия продолжает прием документов юношей - кандидатов для поступления в вузы МВД Российской Федерации и Учебный центр МВД РА.

За пятилетний срок обучения курсанты также проходят в полном объеме физическую, строевую и боевую подготовку.

Набор осуществляется в следующие вузы:

Нижегородскую Академию МВД России на специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» и "Экономическая безопасность";

Краснодарский университет МВД России,

Волгоградскую академию МВД России;

Орловский юридический институт МВД РФ по направлению «Юриспруденция»;

Воронежский институт МВД России по специальностям "Компьютерная безопасность", "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Специальные радиотехнические системы".

За справками обращаться в управление кадров МВД РА по адресу: г. Сухум, ул. Академика Марра, 35.

Прием документов юношей - кандидатов для поступления в Учебный центр МВД РА осуществляется кадровыми службами при городских управлениях и районных отделах внутренних дел по месту постоянной регистрации.

Сухумская средняя специальная школа милиции - ныне Учебный Центр МВД Республики Абхазия, действует с 1998 года, срок обучения 2 года 4 месяца по специальности "Правоохранительная деятельность".

Прием документов до 1 мая 2019 г.