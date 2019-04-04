19 АПРЕЛЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА "ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА"

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 19 апреля 2019 года в 15:00 в представительстве Россотрудничества (кабинет № 209 МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме) состоится первая в этом году встреча с участниками проекта "Школа молодого лидера".

Предстоящая встреча будет посвящена подведению итогов 2018 года, а также ознаменует начало цикла молодежных мероприятий в этом сезоне.

В программу встречи будут входить: