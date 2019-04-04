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Абхазия Информ

19 АПРЕЛЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА "ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА"

Новости Четверг, 18 апреля 2019 13:30
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19 АПРЕЛЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА &quot;ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА&quot;

 

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 19 апреля 2019 года в 15:00 в представительстве Россотрудничества (кабинет № 209 МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме) состоится первая в этом году встреча с участниками проекта "Школа молодого лидера".

Предстоящая встреча будет посвящена подведению итогов 2018 года, а также ознаменует начало цикла молодежных мероприятий в этом сезоне.

В программу встречи будут входить:

  • подведение итогов реализации проекта в 2018 году;
  • награждение наиболее активных участников проекта;
  • вручение сертификатов о повышении квалификации;
  • информирование о планах проекта на 2019 год;
  • объявление о конкурсе для отбора участников учебно-образовательной поездки "Здравствуй, Россия!" в 2019 году;
  • планирование совместных мероприятий и обучающих тренингов.

Школа Молодого Лидера – это коммункационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия.

Целями проекта являются: расширение связей между молодежью России и Абхазии, развитие молодежного сотрудничества, предоставление возможностей для получения новых знаний и практик, повышение занятости молодежи и привлечение ее к социально ориентированной деятельности, формирование положительного реноме участников проекта, предоставление возможностей для личностного и профессионального роста.

Присоединиться к проекту может любой желающий в возрасте от 15 до 35 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2019 13:32

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