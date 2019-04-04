19 АПРЕЛЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ РОССОТРУДНИЧЕСТВА В АБХАЗИИ СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА "ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА"
Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 19 апреля 2019 года в 15:00 в представительстве Россотрудничества (кабинет № 209 МКДЦ "Дом Москвы" в Сухуме) состоится первая в этом году встреча с участниками проекта "Школа молодого лидера".
Предстоящая встреча будет посвящена подведению итогов 2018 года, а также ознаменует начало цикла молодежных мероприятий в этом сезоне.
В программу встречи будут входить:
- подведение итогов реализации проекта в 2018 году;
- награждение наиболее активных участников проекта;
- вручение сертификатов о повышении квалификации;
- информирование о планах проекта на 2019 год;
- объявление о конкурсе для отбора участников учебно-образовательной поездки "Здравствуй, Россия!" в 2019 году;
- планирование совместных мероприятий и обучающих тренингов.
Школа Молодого Лидера – это коммункационная, образовательно-просветительская, интеграционная и досуговая площадка для молодежи Республики Абхазия.
Целями проекта являются: расширение связей между молодежью России и Абхазии, развитие молодежного сотрудничества, предоставление возможностей для получения новых знаний и практик, повышение занятости молодежи и привлечение ее к социально ориентированной деятельности, формирование положительного реноме участников проекта, предоставление возможностей для личностного и профессионального роста.
Присоединиться к проекту может любой желающий в возрасте от 15 до 35 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Россотрудничества в Абхазии.
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