ВТОРЖЕНИЕ В СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ С ЦЕЛЬЮ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ, СЧИТАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РА

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. «… действующие положения Конституции Республики Абхазия, а именно, пункт 10 статьи 47, пункт 14 статьи 53, статья 76 в полной мере обеспечивают согласованное взаимодействие всех ветвей власти в Республике Абхазия при назначении Генерального прокурора Республики Абхазия и вторжение в существующий порядок формирования руководства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия с целью его изменения, противоречит Конституции Республики Абхазия».

К такому выводу пришли судьи Конституционного суда, рассмотрев запрос одной трети от общего числа депутатов Парламента о даче заключения Конституционного суда РА о соответствии предложения в виде проекта Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы Парламент.

По мнению группы депутатов, Генеральный прокурор должен назначаться на должность и освобождаться от должности парламентом без представления Президента РА.

Авторы законопроекта «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» объясняют необходимость внесения изменений, касающихся назначения и освобождения от должности Генпрокрурора тем, что «одной из ключевых функций органов прокуратуры является осуществление надзора за соблюдением законодательства Республики Абхазия всеми субъектами права, в том числе и в системе исполнительной власти страны.

«Согласно законодательству Республики Абхазия в старой редакции, Президент страны, как глава исполнительной власти, наделен полномочиями назначения Генерального прокурора государства, а Парламент – правом утверждения. В этом случае возникает прямая зависимость лица, находящегося на должности Генерального прокурора от главы исполнительной власти, что не может не сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей», - считают депутаты Парламента.

По мнению части депутатского корпуса, «органы прокуратуры де-факто становятся частью системы исполнительной власти страны, что, несомненно, оказывает влияние на результативность их работы»

В соответствии со статьей 76 Конституции РА, Генеральный прокурор назначается на должность и освобождается от должности парламентом по представлению Президента.

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

о соответствии предложения о поправках к Конституции Республики Абхазия требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия

Г. Сухум, 12 апреля 2019 года.

Конституционный суд Республики Абхазия в составе Председателя Н.А. Тания, заместителя Председателя Л.П. Ходжашвили, судьи-секретаря Р.К. Пантия, судьи А.З. Бигуаа, руководствуясь статьей 72.1 Конституции Республики Абхазия и статьями 73, 76, 114 Кодекса Республики Абхазия «О Конституционной юрисдикции», рассмотрел в судебном заседании предложение о поправках к Конституции Республики Абхазия и проект Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Поводом к даче настоящего Заключения в соответствии с частью 6 статьи 72.1 Конституции Республики Абхазия является запрос депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия: В.Я. Бебия, Д.Г. Гунба, Б.А. Смыр, А.В. Цишба, А.С. Джапуа, А.И. Абухба, М.И. Гуния, Д.С. Дбар, И.В. Смыр, А.А. Тарба, Б.Э. Айба, А.В. Джинджолия.

у с т а н о в и л:

1. В Конституционный суд Республики Абхазии 12 марта 2019 года поступил запрос о даче заключения Конституционного суда Республики Абхазия одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия о соответствии предложения в виде проекта Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Осуществляя проверку соответствия проекта Конституционного Закона Республики Абхазия о поправках к Конституции Республики Абхазия, Конституционный суд Республики Абхазия руководствуется статьей 113 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции».

Конституционный суд Республики Абхазия, рассмотрев предложение в виде запроса, а также проект Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия», предусматривающий внесение изменений:

1) в пункте 10 статьи 47 главы 3 Конституции Республики Абхазия исключить слова «Генерального прокурора»;

2) в пункте 14 статьи 53 главы 3 Конституции Республики Абхазия исключить слова «Генерального прокурора»;

3) в статье 76 главы 5 Конституции Республики Абхазия исключить слова «по представлению Президента Республики Абхазия».

В пояснительной записке авторы проекта Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» данную необходимость обусловили тем обстоятельством, что одной из ключевых функций органов прокуратуры является осуществление надзора за соблюдением законодательства Республики Абхазия всеми субъектами права, в том числе и в системе исполнительной власти страны. Согласно законодательству Республики Абхазия в старой редакции, Президент страны, как глава исполнительной власти, наделен полномочиями назначения Генерального прокурора государства, а Парламент – правом утверждения. В этом случае возникает прямая зависимость лица, находящегося на должности Генерального прокурора от главы исполнительной власти, что не может сказаться на объективности осуществления возложенных на него обязанностей. Также по тексту авторы отмечают, что органы прокуратуры де-факто становятся частью системы исполнительной власти страны, что, несомненно, оказывает влияние на результативность их работы,

считает:

Главным аргументом необходимости внесения поправок в Конституцию Республики Абхазия является прямая зависимость Генерального прокурора Республики Абхазия, которая по старому законодательству, по мнению депутатов, возникает от того, что Президент Республики Абхазия назначает Генерального прокурора Республики Абхазия.

Подобная постановка вопроса неправомерна, так как Основной Закон в этой части не подвергался изменениям. В Конституции Республики Абхазия и в Законе Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» правом назначения Генерального прокурора Республики Абхазия обладает только Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Вместе с тем, поправка с предложением исключить из статьи 76 Конституции Республики Абхазия слова «по представлению Президента Республики Абхазия» свидетельствует о том, что депутаты обошли существующие в статьях 47, 53, 76 Конституции Республики Абхазия положения, что именно Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия назначает и освобождает Генерального прокурора Республики Абхазия по представлению Президента Республики Абхазия.

Становление и развитие прокуратуры в современной модели государственного устройства Республики Абхазия было определено принятием Конституции Республики Абхазия 26 ноября 1994 года.

Статья 7 Конституции Республики Абхазия: «государственная власть в Республике Абхазия осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Законодательная, исполнительная и судебная власти самостоятельны».

Данная статья Конституции Республики Абхазия обеспечивает равенство ветвей власти и является гарантией сдерживания от излишнего сосредоточения и злоупотребления властью, гарантируя выполнение государством его ключевых целей – защиту прав и свобод человека и гражданина, верховенство закона.

Положение прокуратуры и ее правовой статус выражены в тесной функциональной взаимосвязи со всеми ветвями власти, но в то же время прокуратура является элементом механизма сдержек и противовесов ветвей власти, и, тем самым, не может входить в состав ни одной из них в полном объеме. Именно такое положение и статус отличают прокуратуру от иных органов государственной власти и характеризует ее независимость.

Статья 76 Конституции Республики Абхазия и пункт 1 статьи 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» недвусмысленно и четко декларируют, что Генеральный прокурор Республики Абхазия назначается на должность и освобождается от должности Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия по представлению Президента Республики Абхазия.

Полномочия Президента Республики Абхазия в отношении прокуратуры значительно ограничены. Ему принадлежит право представлять Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия кандидатуру для назначения на должность Генерального прокурора Республики Абхазия, он также обладает правом входить в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия с предложением освобождения от должности Генерального прокурора Республики Абхазия, но принятие решений по этим кадровым вопросам в обоих случаях остается за Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия. Эта юридическая структура позволяет участвовать в формировании «высшего руководства» Генеральной прокуратуры как Президенту Республики Абхазия, так и Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия.

Данная позиция исходит из необходимости соблюдения принципа разделения властей и обеспечивает равноудаленность органов прокуратуры от Президента и от Парламента.

Возможность у Президента страны, как главы исполнительной власти представлять кандидатуру Генерального прокурора, а также возможность законодательной власти принимать окончательное решение по этому вопросу и является подтверждением принципа разделения государственной власти в Республике Абхазия на законодательную, исполнительную и судебную, которые действуют самостоятельно, как это предусмотрено положениями статьи 7 Конституции Республики Абхазия.

На основании статьи 75 Конституции Республики Абхазия Прокуратура Республики Абхазия – единая централизованная система органов, которая осуществляет свои полномочия независимо от каких бы то ни было органов власти. В соответствии с этим, Генеральный прокурор страны, которому подчинены все нижестоящие прокуроры, в своей деятельности руководствуется только Конституцией и действующим законодательством, также независимо от каких бы то ни было органов власти. В связи с чем, довод, указанный в пояснительной записке о том, что де-факто органы прокуратуры страны становятся частью системы исполнительной власти, не соответствует действительности.

Назначение и освобождение Генерального прокурора Республики Абхазия от занимаемой должности (статья 76 Конституции Республики Абхазия), и контроль за его деятельностью в форме ежегодного доклада Генерального прокурора Республики Абхазия перед Народным Собранием – Республики Абхазия (пункт 8 статьи 12 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия»), депутатских запросов, отчетов по возникающим вопросам, докладов и сообщений Генерального прокурора Республики Абхазия и заместителей Генерального прокурора Республики Абхазия, депутатские расследования, в полном объеме принадлежат Народному Собранию – Парламенту Республики Абхазия.

Таким образом, из изложенного следует, что действующие положения Конституции Республики Абхазия, а именно, пункт 10 статьи 47, пункт 14 статьи 53, статья 76 в полной мере обеспечивают согласованное взаимодействие всех ветвей власти в Республике Абхазия при назначении Генерального прокурора Республики Абхазия и вторжение в существующий порядок формирования руководства Генеральной прокуратуры Республики Абхазия с целью его изменения, противоречит Конституции Республики Абхазия.

Руководствуясь статьями 72.1 и 83 Конституции Республики Абхазия и статьями 71, 73, 76, 114 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции»,

Конституционный суд Республики Абхазия пришел к заключению:

Запрос одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия о даче заключения Конституционного суда Республики Абхазия о соответствии предложения в виде проекта Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главам 3 и 5 Конституции Республики Абхазия» требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия признать несоответствующим требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия.

Заключение Конституционного суда Республики Абхазия по данному запросу окончательно и обжалованию не подлежит.

Данное Заключение направить органам и лицам, предусмотренным в статье 76 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции».

Настоящее Заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации Республики Абхазия и на официальном Интернет-сайте Конституционного суда Республики Абхазия.

Председатель Конституционного суда Республики Абхазия Н. А. Тания.

Заместитель Председателя Конституционного суда Республики Абхазия Л. П. Ходжашвили.

Судья – секретарь Конституционного суда Республики Абхазия Р.К. Пантия.

Судья Конституционного суда Республики Абхазия А.З. Бигуаа.

№02-ЗКС