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Абхазия Информ

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ОТКРЫВШАЯСЯ В СУХУМЕ

Новости Четверг, 18 апреля 2019 15:15
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МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЫСТАВКА, ОТКРЫВШАЯСЯ В СУХУМЕ

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

Сегодня в Центральном выставочном зале Союза художников РА открылась выставка, посвященная Международному дню защиты памятников и исторических мест. Большую часть экспозиции представляют работы из собрания Национальной картинной галереи РА – живописные полотна с изображениями архитектурных памятников разного периода, а также архивные и современные фотографии наиболее известных зданий, макеты древних храмов.

Открыла выставку министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

"В этот день, вот уже 35 лет весь мир отмечает День памятников культуры и исторических мест. Нам захотелось присоединиться к этой международной акции. В разных странах он отмечается по-разному, где-то открываются двери национальных заповедников, исторических усадеб, музеев. Мы решили провести выставку", - сказала министр. 

«Обратите внимание, здесь на выставке представлена исчезающая красота Абхазии. Буквально позавчера мы все были потрясены тем, как в Париже горел Нотр-Дам-де-Пари Этот факт продемонстрировал всем нам хрупкость бытия. В связи с этим мы еще раз должны задуматься о нашем наследии, о необходимости сохранения оставшихся памятников искорико-культурного наследия Абхазии», - отметил замминистра культуры, начальник департамента охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.

По его мнению, «в деле сохранения историко-культурного наследия необходима новая концепция». «Но сколь бы хорошей она ни была, ее невозможно будет реализовать без бережного отношения людей к историко-культурному наследию», - отметил Кобахия.

Международный день памятников и исторических мест учрежден в 1983 г. Ассамблеей международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при ЮНЕСКО. В Европе его отмечают с 18 апреля 1984 года.

Абхазия имеет богатейшую историю, уникальное историческое и культурное наследие. На ее территории насчитывается огромное количество памятников и исторических мест, многие из которых широко известны во всем мире и регулярно посещаются миллионами туристов из самых разных уголков нашей планеты.

Выставка в Центральном выставочном зале Союза художников РА продлится до 25 апреля.

В Абхазии Международный день памятников и исторических мест отмечают с 1990 г., когда было создано Управление охраны историко-культурного наследия. В список охраняемых государством памятников истории и культуры Абхазии 90-ых годов было включено до полутора тысяч объектов.

Свой профессиональный праздник на протяжении многих лет сотрудники Управления охраны историко-культурного наследия отмечали проведением акций, научных конференций и фотовыставок в разных районах республики. Этими акциями и выставками историки и археологи пытались обратить внимание общественности и представителей власти на необходимость сохранения уникальных христианских и других памятников в разных районах Абхазии.

Первый каталог памятников культурного наследия был издан в 1961 году историком Вианором Пачулия. В нем значилось более 100 памятников. В послевоенном списке объектов историко-культурного наследия, составленного историками Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, только по Сухуму значилось более 300 объектов.

В 2014 году Госуправление охраны историко-культурного наследия было введено в структуру министерства культуры как департамент охраны историко-культурного наследия.

29 декабря 2015 года указом президента Рауля Хаджимба был утвержден государственный реестр недвижимых объектов историко-культурного наследия, в который вошли 1535 объектов. С января 2016 года началась реализация трехлетней целевой программы по инвентаризации объектов, обладающих исторической и культурной ценностью. Летом 2017 года в горной части Абхазии работники Минкульта выявили до 400 объектов историко-культурного наследия.

Все объекты культуры войдут в геоинформационную систему, работа над которой должна завершиться до конца 2019 года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2019 15:26

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