СОТРУДНИКИ СГБ ОБНАРУЖИЛИ СХРОНЫ БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском и Ткуарчалском районах обнаружены схроны боеприпасов, сообщает СГБ Абхазии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СГБ РА совместно с военнослужащими Пограничного управления ФСБ РФ в РА в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах обнаружили схроны боеприпасов.