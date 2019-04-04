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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ СГБ ОБНАРУЖИЛИ СХРОНЫ БОЕПРИПАСОВ

Новости Четверг, 18 апреля 2019 16:26
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СОТРУДНИКИ СГБ ОБНАРУЖИЛИ СХРОНЫ БОЕПРИПАСОВ

 

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В Гулрыпшском и Ткуарчалском районах обнаружены схроны боеприпасов, сообщает СГБ Абхазии.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СГБ РА совместно с военнослужащими Пограничного управления ФСБ РФ в РА в Гулрыпшском и Ткуарчалском районах обнаружили схроны боеприпасов.

В схроне находились: авиационная ракета НУРС – 1 шт.; головная часть НУРС с боевым зарядом – 2 шт.; хвостовая часть НУРС – 5шт; противотанковая мина ТМ-52 – 1 шт.; выстрел к гранатомету РПГ (ПГ-7Л) – 1 шт.; выстрел к гранатомету РПГ (ПГ-7М) – 1 шт.

Боеприпасы переданы для дальнейшего уничтожения в министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

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