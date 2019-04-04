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Абхазия Информ

ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОДХОДОВ К НЕФОРМАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 18 апреля 2019 17:07
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ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОДХОДОВ К НЕФОРМАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В АБХАЗИИ

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с представителями международных неправительственных организаций «Движение против голода» (AAH), «Ворлд Вижен» (WW) и «Датский совет по беженцам» (DRC).

Организации представляли глава офиса AAH в Абхазии Эрвин Блау, менеджер программ WW Оксана Ласурия, а также региональный менеджер DRC Блерим Мухаксхери.

На встрече присутствовали начальник департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Абхазии Артур Гагулия, глава проекта AAH Сатеник Назаретян, глава проекта WW Манана Миканба и специалист по социальным проектам Сусан Арютаа.

В ходе встречи стороны обсудили деятельность данных организаций на территории Абхазии. В частности, речь шла о совместном для консорциума данных организаций проекте «Продвижение новых инклюзивных подходов к неформальному образованию в Абхазии», нацеленном на обучение различных групп населения навыкам трудоустройства и предпринимательства.

Участники встречи отметили важность дальнейшей координации действий международных неправительственных организаций с МИД Абхазии.

Состоялось также обсуждение ряда других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 18 апреля 2019 17:11

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