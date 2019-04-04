ПРОДВИЖЕНИЕ НОВЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОДХОДОВ К НЕФОРМАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В АБХАЗИИ

Сухум. 18 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с представителями международных неправительственных организаций «Движение против голода» (AAH), «Ворлд Вижен» (WW) и «Датский совет по беженцам» (DRC).

Организации представляли глава офиса AAH в Абхазии Эрвин Блау, менеджер программ WW Оксана Ласурия, а также региональный менеджер DRC Блерим Мухаксхери.

На встрече присутствовали начальник департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Абхазии Артур Гагулия, глава проекта AAH Сатеник Назаретян, глава проекта WW Манана Миканба и специалист по социальным проектам Сусан Арютаа.