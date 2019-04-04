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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГОСКОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВАЛЕРЬЯНА ОСМАНОВИЧА КОБАХИЯ

Новости Пятница, 19 апреля 2019 09:55
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВАЛЕРИЙ БГАНБА ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГОСКОМИССИЮ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ ВАЛЕРЬЯНА ОСМАНОВИЧА КОБАХИЯ

 

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного партийного и государственного деятеля, первого секретаря Абхазского Обкома компартии, председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутата Верховного Совета СССР Валерьяна Османовича Кобахия (15.05.1929 - 28.08.1992)

В состав комиссии, возглавляемой премьер-министром Валерием Бганба, входят:

  • Даур Аршба Д.Д. – Первый вице-премьер Республики Абхазия – заместитель председателя Комиссии;
  • Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия;
  • Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета;
  • Владимир Зантария – советник Президента Республики Абхазия;
  • Аслан Кобахия – общественный деятель;
  • Руслан Ладария – глава администрации Гудаутского района;
  • Мушни Ласурия . – Народный поэт Абхазии;
  • Михаил Сангулия – заместитель Спикера Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия;
  • Адгур Харазия – глава администрации города Сухум;
  • Вячеслав Цугба – общественный деятель;
  • Лев Шамба – председатель Коммунистической партии Республики Абхазия.

 *** Кобахия Валерьян Османович (1929 - 1992) — видный партийный и государственный деятель, первый секретарь Абхазского Обкома компартии, председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, депутат Верховного Совета СССР VII, VIII и IX созывов.

Валерьян Кобахия родился 15 мая 1929 г. в селе Лыхны Гудаутского района Вбхазии. Биография

В 1944 году поступил в Сухумское педагогическое училище, а в 1947 г. - на факультет русского языка и литературы. Сухумского государственного педагогического института. По окончании вуза был направлен на работу в Лыхненскую школу.

В 1953 году выдвинут на комсомольскую работу. Он последовательно занимал должности секретаря районного комитета ЛКСМ Грузии, а затем секретаря Абхазского областного комитета ЛКСМ Грузии

1958 – 1960 гг. - председатель Исполкома Гудаутского райсовета.

В 1960 г. направлен на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1962 г. – Первый секретарь Гудаутского районного комитета партии.

1965 – 1975 гг. - первый секретарь Абхазского обкома партии.

1975 – 1978 гг. - секретарь Президиума Верховного Совета Абхазской АССР

1978 - 24.12.1990 председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР

Как глава парламента 25 августа 1990 г. подписал Декларацию о государственном суверенитете Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2019 10:18

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