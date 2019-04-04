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Абхазия Информ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД АБХАЗИИ: СОХРАНЕНИЕ ЛИБО УПРАЗДНЕНИЕ ПОСТА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕНАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Новости Пятница, 19 апреля 2019 11:45
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД АБХАЗИИ: СОХРАНЕНИЕ ЛИБО УПРАЗДНЕНИЕ ПОСТА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕНАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА

 

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Инфодм. Конституционный суд считает противоречащими Конституции Абхазии поправки к основному закону страны, предусматривающие отмену института вице президента.

13 марта 2019 года в Конституционный суд поступил запрос от одной трети от общего числа депутатов Парламента Республики Абхазия в виде проекта Конституционного закона о даче заключения КС о соответствии предложения о поправках Конституции Республики Абхазия требованиям главы 7 для последующего внесения данного законопроекта в порядке законодательной инициативы.

16 апреля на сайте КС было опубликовано заключение о соответствии предложения о поправках к Конституции РА требованиям главы 7 Конституции РА.

Депутаты парламента предлагают отменить должность вице-президента РА.

«Суть предложенных поправок к Конституции Республики Абхазия заключается в упразднении должности Вице-президента Республики Абхазия, что связано с реализацией принципа народовластия (статья 2 Конституции Республики Абхазия), принципа разделения властей (статья 7 Конституции Республики Абхазия) и пределов самостоятельности исполнительной ветви власти (глава 4 Конституции Республики Абхазия).

Исследуя смысл и содержание проекта, Конституционный суд Республики Абхазия пришел к выводу, что, во-первых, вопросы, поставленные в нем неотделимо сопряжены с принципом народовластия, реализующимся непосредственно через всенародное голосование (референдум) либо опосредованно через депутатов представительного органа власти – Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, и вытекающего из этого тезиса ущемления прав граждан на участие в управлении государством; во-вторых, речь идет о соблюдении при такой постановке вопроса конституционных принципов разделения властей и пределах самостоятельности исполнительной ветви власти. К актам непосредственного осуществления власти народом, в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, является избрание Президента Республики Абхазия и одновременно с ним Вице-президента Республики Абхазия», - отмечается в Заключении.

«Должность Вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус, и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов и устремлений. Эта форма прямого народовластия, выразившаяся в единстве выбора, исторически и традиционно была и остается формой уравновешивания содержания и баланса властей», - так звучит еще один аргумент КС.

Вместе с тем, Конституционный суд Республики Абхазия не отрицает саму постановку вопроса о сохранении либо упразднении поста вице-президента, однако считает «конституционным законным способом решение этого вопроса путем проведения всенародного референдума).

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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

о соответствии предложения о поправках к Конституции Республики Абхазия требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия

Г. Сухум, 12 апреля 2019 года.

Конституционный суд Республики Абхазия в составе Председателя Н.А. Тания, заместителя Председателя Л.П. Ходжашвили, судьи-секретаря Р.К. Пантия, судьи А.З. Бигуаа рассмотрел в судебном заседании предложение о поправках к Конституции Республики Абхазия и проект Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главе 4 Конституции Республики Абхазия» одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Поводом к даче настоящего Заключения в соответствии с частью 6 статьи 72.1 Конституции Республики Абхазия является запрос депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия: В.Я. Бебия, Д.Г. Гунба, Б.А. Смыр, А.В. Цишба, А.С. Джапуа, А.И. Абухба, М.И. Гуния, Д.С. Дбар, И.В. Смыр, А.А. Тарба, Б.Э. Айба, А.В. Джинджолия.

Руководствуясь статьей 72.1 Конституции Республики Абхазия и статьями 73, 76, 114 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции», Конституционный суд Республики Абхазия

установил:

в Конституционный суд Республики Абхазия 13 марта 2019 года поступило предложение (запрос) от одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в виде проекта Конституционного закона о даче заключения Конституционного суда Республики Абхазия о соответствии предложения о поправках Конституции Республики Абхазия требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия, для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия.

Осуществляя проверку соответствия проекта Конституционного Закона Республики Абхазия о поправке к Конституции Республики Абхазия, Конституционный суд Республики Абхазия руководствуется статьей 113 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции» о пределах проверки.

Конституционный суд Республики Абхазия, рассмотрев запрос и проект Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главе 4 Конституции Республики Абхазия», предусматривающий внесение изменений:

   1) Исключение из главы 4 Конституции Республики Абхазия статьи 54 и статьи 55;

2) Изложение статьи 66, главы 4 Конституции Республики Абхазия в следующей редакции: «В случае отстранения Президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия и обязанности Президента, таковые переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. В случае отстранения, смерти, отставки или неспособности как Президента, так и премьер-министра осуществлять обязанности Президента, таковые переходят к Спикеру Парламента Республики Абхазия»; а также Пояснительную записку, в которой депутаты аргументируют свое обращение тем, что введение должности Вице-президента Республики Абхазия было продиктовано сложной внешнеполитической ситуацией вокруг Республики Абхазия, и обусловлено интересами безопасности; данная мера, на их взгляд, была оправдана в сложный, послевоенный период, однако практика показала невысокую эффективность в системе власти должности Вице-президента Республики Абхазия и низкую общественно-полезную роль; завершающим доводом «против», на их взгляд, является существенное финансирование из средств государственного бюджета,

считает:

исходя из положений статьи 83 главы 7 Конституции Республики Абхазия: «Конституция Республики Абхазия не может быть изменена или пересмотрена, если поправки или пересмотр Конституции Республики Абхазия предусматривают упразднение или ограничение прав и свобод человека и гражданина; ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Республики Абхазия; направлены против принципа народовластия, разделения властей или на изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка Республики Абхазия».

Суть предложенных поправок к Конституции Республики Абхазия заключается в упразднении должности Вице-президента Республики Абхазия, что связано с реализацией принципа народовластия (статья 2 Конституции Республики Абхазия), принципа разделения властей (статья 7 Конституции Республики Абхазия) и пределов самостоятельности исполнительной ветви власти (глава 4 Конституции Республики Абхазия).

Исследуя смысл и содержание проекта, Конституционный суд Республики Абхазия пришел к выводу, что, во-первых, вопросы, поставленные в нем неотделимо сопряжены с принципом народовластия, реализующимся непосредственно через всенародное голосование (референдум) либо опосредованно через депутатов представительного органа власти – Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, и вытекающего из этого тезиса ущемления прав граждан на участие в управлении государством; во-вторых, речь идет о соблюдении при такой постановке вопроса конституционных принципов разделения властей и пределах самостоятельности исполнительной ветви власти. К актам непосредственного осуществления власти народом, в соответствии с Конституцией Республики Абхазия, является избрание Президента Республики Абхазия и одновременно с ним Вице-президента Республики Абхазия.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия проектом Конституционного закона Республики Абхазия «О поправках к главе 4 Конституции Республики Абхазия», предусматривающим условия об исключении должности Вице-президента Республики Абхазия вносит изменения в структуру органов исполнительной власти, что, несомненно, нарушает систему сдержек и противовесов.

Предложение об упразднении должности Вице-президента Республики Абхазия вступает в противоречие с принципом самостоятельности ветвей власти, так как вторгается в область конституционных полномочий всенародно избранных Президента и Вице-президента.

Самостоятельность ветвей государственной власти должна быть незыблема, это базовый фундамент демократического государства, обеспечивающий стабильность и поступательное развитие. Всякая попытка ущемления самостоятельности одной из ветвей власти, в данном случае исполнительной, посягает на основы конституционного строя и на саму Конституцию.

Предлагаемые депутатами поправки означают радикальное изменение структуры исполнительной власти, изменение характера и содержания выборов Президента Республики Абхазия, пересмотр положений Конституции Республики Абхазия, Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах Президента Республики Абхазия», Закона Республики Абхазия «О Президенте Республики Абхазия».

Должность Вице-президента создает в обществе политический и общественный консенсус, и является серьезным фактором национального согласия, объединения интересов и устремлений. Эта форма прямого народовластия, выразившаяся в единстве выбора, исторически и традиционно была и остается формой уравновешивания содержания и баланса властей.

Факт избрания Вице-президента Республики Абхазия вместе с Президентом Республики Абхазия подчеркивает государственную важность, статус Вице-президента в структуре органов исполнительной власти, а, следовательно, и государственную значимость сохранения этой должности.

Вице-президент является одним из высших должностных лиц государства, обеспечивающий стабильность в кризисных и иных политических, государственно важных, сложных ситуациях. В статье 55 Конституции Республики Абхазия Вице-президент замещает Президента в случае его отсутствия и невозможности исполнения им своих обязанностей. Факты подобных случаев не раз имели место, и об этом хорошо известно не только депутатам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, но и всему народу Абхазии.

Вместе с тем, Конституционный суд Республики Абхазия не отрицает саму постановку вопроса о сохранении, либо упразднении поста Вице-президента, однако считает конституционным, законным способом решение этого вопроса путем проведения всенародного голосования (референдума).

Конституция Республики Абхазия была принята на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-го созыва 26 ноября 1994 года, одобрена всенародным голосованием 3 октября 1999 года, следовательно, поправки к Конституции Республики Абхазия, предусматривающие упразднение поста Вице-президента Республики Абхазия, возможны лишь тем же путем, как и его избрание – всенародным голосованием (референдумом).

Руководствуясь статьями 71, 73, 111 – 114 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции», статьями 83 и 84 Конституции Республики Абхазия,

Конституционный суд Республики Абхазия пришел к заключению:

1. Запрос одной трети от общего числа депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия о даче заключения Конституционного суда Республики Абхазия о соответствии предложения в виде проекта Конституционного Закона Республики Абхазия «О поправках к главе 4 Конституции Республики Абхазия» требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия для последующего внесения данного проекта в порядке законодательной инициативы в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, признать несоответствующим требованиям главы 7 Конституции Республики Абхазия.

2. Заключение Конституционного суда Республики Абхазия по данному запросу окончательно и обжалованию не подлежит.

3. Данное Заключение направить органам и лицам, предусмотренным в статье 76 Кодекса Республики Абхазия «О конституционной юрисдикции».

4. Настоящее Заключение подлежит опубликованию в средствах массой информации Республики Абхазия и на официальном Интернет-сайте Конституционного суда Республики Абхазия.

Председатель Конституционного суда Республики Абхазия Н.А. Тания.                                                                                                                                    

Заместитель Председателя Конституционного суда Республики Абхазия                                                                                                                                Л.П. Ходжашвили.

Судья-секретарь Конституционного суда Республики Абхазия Р.К. Пантия.                                                                                                                                     Судья Конституционного суда Республики Абхазия А.З. Бигуаа.                                                                                                                                           

№01-ЗКС

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2019 11:48

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