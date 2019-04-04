ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ"

27 марта 2019 г. Кабинет Министров принял постановление об образовании нового национального парка Абхазии «Кодорское ущелье» общей площадью 136 825 га.

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В четверг, 18 апреля 2019 года , вступило в силу постановление Кабинета Министров об образовании национального парка Республики Абхазия «Кодорское ущелье».

Территория парка включает в себя четыре участка: Верхне-Кодорский, Амткяльский кластерный, Кодорский кластерный и Скурчинский кластерный.

В границы национального парка включены земли населенных пунктов: Ажара, Будзгур, Гуандра, Дзыма, Куабчара, Ажара Хы, Правый Генцвиш, Правый Птыш, Левый Генцвиш, Левый Птыш, Мрамба, Нахар, Омаришара, Сакен, Хяцкуара, Хутия, Чхалта, Шабаткуара. Общая площадь земель всех перечисленных населенных пунктов Ажарского сельского совета составляет 10 тыс 36 га.

Это второй в Абхазии национальный парк. Первым является Рицинский реликтовый национальный парк, находящийся в горной части страны, на южном склоне Главного Кавказского хребта. Заповедник был создан в 1996 году.