ПРОКУРАТУРА СУХУМСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА.

18 апреля 2019 года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 119 (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья) и части 2 статьи 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА.

Согласно установленным данным, 17 апреля 2019 года в 22 часа 40 минут Мерцхулава Омар Датикович, 1979 года рождения, управляя автомашиной Mercedes-BenzSprinter (госномерной знак А055СН АВН), следуя по улице Эшерская с. Гумиста Сухумского района был остановвлен внедорожником белого цвета, откуда вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием. Неизвестные, подавив волю водителя и пассажиров, совершили похищение гражданина Мерцхулава.

Постановлением прокурора Сухумского района создана следственная группа при оперативном сопровождении МВД РА. Выясняются все детали произошедшего.

Автомобиль Mercedes-BenzSprinter был обнаружен на пустыре с. Гумиста Сухумского района. Ведется следствие.

Социальные сети сообщают, что похищенный является племянником директора крупного продуктового магазина «Кормилица» в г. Сухум.

24 августа 2018 г. в Сухумском районе таким же образом был похищен гражданин Г.В. Саная. 29 октября 2018г. похищенный злоумышленниками Саная был освобожден.