МИНИСТРЫ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И СИРИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СИРИЙСКО-АБХАЗСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Обменявшись теплыми приветствиями с представителями сирийской делегации, Адгур Ардзинба отметил, что такие встречи на полях Ялтинского международного экономического форума становятся традиционными.

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . Министр экономики Абхазия Адгур Ардзинба встретился с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самером Халилем на полях V Ялтинского международного экономического форума в Республике Крым, сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

«Здесь же на последней встрече ровно год назад мы обсуждали перспективу выстраивания двусторонних экономических отношений. На тот момент между нашими странами еще не было дипломатических отношений. Вскоре после этого Сирийская Арабская Республика признала независимость Республики Абхазия, и уже в сентябре прошлого года мы подписали Соглашение о беспошлинном режиме торговли товарами, что говорит о высокой интенсивности развития наших отношений», - сказал Министр экономики Абхазии.

Сирийский министр отметил, что у Абхазии и Сирии много схожих традиций и обычаев.

«У нас проживает большая абхазская диаспора. Данный фактор ускоряет развитие наших отношений. И мы надеемся, что такое развитие будет не только в области политики и экономики, но и в других областях», - сказал Мухаммед Самер Халиль.

Министр экономики и внешней торговли Сирии проинформировал, что Соглашение о беспошлинной торговле между САР и РА ратифицировано Парламентом Сирии и уже вступило в силу.

Со своей стороны, министр экономики Абхазии подтвердил, что и с абхазской стороны выполнены все необходимые процедуры и Соглашение ратифицировано Парламентом республики.

«В рамках другого Соглашения, которое было подписано тоже в сентябре 2018 г. в Дамаске, уже создана абхазская часть рабочей группы, возглавить которую мне предоставлена честь», - добавил Ардзинба.

Министр экономики Абхазии отметил, что главная задача - создать условия для бизнеса, а «дальше дело за нашими предпринимателями».

«Знаю, что на уровне Торгово-промышленных палат идет большая работа. И в ближайшее время, я думаю, мы сможем говорить уже о конкретных цифрах торговых отношений между нашими странами», - сказал Ардзинба.

Министр Сирии напомнил, что участие Абхазии в Дамасской международной ярмарке было большой честью для Сирии.

«Считаем эту выставку хорошей возможностью для знакомства сирийцев с абхазской продукцией», - сказал Мухаммед Самер Халиль.

Присутствовавший на встрече министр иностранных дел Абхазии Даур Кове сообщил сирийской стороне о проведенных днем ранее переговоров делегации Абхазии с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в ходе которых обсуждалась возможность задействовать морское судоходство Крыма для организации морского сообщения между Абхазией, Сирией и Россией.

Сирийская сторона поддержала идею морского сообщения и выразила готовность активно включиться в ее реализацию.

В рамках переговоров стороны также обсудили детали реализации двусторонних соглашений, а также перспективы создания консульских отделов в двух странах.

В завершении встречи делегации обменялись теплыми пожеланиями и взаимными приглашениями.

На встрече также присутствовали с абхазской стороны заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба, с сирийской стороны - посол Сирии в России Риад Хаддад.

18 и 19 апреля делегация Минэкономики Абхазии во главе с министром Адгуром Ардзинба принимает участие в работе V Ялтинского международного экономического форума в Крыму.