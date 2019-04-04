В СКВЕРЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ НА ВДНХ БУДЕТ РАСТИ СИРЕНЬ С ТАБЛИЧКОЙ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В пятницу, 19 апреля, в Москве состоялось заседание Межгосударственного совета СНГ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Республика Абхазия третий раз принимает участие в работе совещания.

На заседании обсуждались итоги прошедшего года, планы работы Межгосударственного совета на 2019 год. а также перспективы развития ВДНХ и процесс реализации межгосударственных соглашений по созданию культурно-выставочных центров стран СНГ и Абхазии.

Генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров представил собравшимся презентацию нового выставочного комплекса, который будет построен в ближайшие годы на ВДНХ и станет одним из крупнейших в Европе.

В совещании приняли участие послы и торговые представители стран СНГ, руководители ВДНХ и профильных департаментов Правительства Москвы.

Олег Лакоба рассказал о ходе реставрационных работ в павильоне "Абхазия" на ВДНХ и зачитал собравшимся приветственный адрес от имени торгового представителя Республики Абхазия Олега Барциц.

По окончании официальной части совещания его участники посетили некоторые из реконструирующихся павильонов, в том числе и павильон «Абхазия», и ознакомились с ходом работ в них.

Сегодня же на ВДНХ заложили "Сквер Дружбы Народов". Генеральный директор ВДНХ и руководители представительств стран СНГ и Абхазии высадили саженцы деревьев. Теперь в сквере на ВДНХ будет расти и сирень с табличкой «Республика Абхазия».

Об этом сообщает пресс-служба МКДЦ РА.