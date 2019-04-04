ВАЛЕРИЙ БГАНБА ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ МИНЗДРАВА И МИД В СВЯЗИ С ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ АСЛАНА БЖАНИЯ Избранное
Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с министром здравоохранения и представителями МИД Республики Абхазия.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, «глава правительства поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами из Минздрава РФ с целью организации лечения депутата Парламента Республики Абхазия Аслана Бжания в рамках соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, подписанного в Москве 18 октября 2013 года».
Представителям МИДа поручено оказать возможную помощь и поддержку родственникам Аслана Бжания, пребывающим в Москве вместе с пациентом.
Депутат Парламента Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц города Москвы 18 апреля 2019 года.
Последнее от
- В СКВЕРЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ НА ВДНХ БУДЕТ РАСТИ СИРЕНЬ С ТАБЛИЧКОЙ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ»
- ЛИДЕР ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ АСЛАН БЖАНИЯ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНО В ОДНУ ИЗ МОСКОВСКИХ КЛИНИК
- МИНИСТРЫ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ И СИРИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СИРИЙСКО-АБХАЗСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
- ПРОКУРАТУРА СУХУМСКОГО РАЙОНА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОХИЩЕНИЯ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА.
- ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ"