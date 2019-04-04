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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ МИНЗДРАВА И МИД В СВЯЗИ С ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ АСЛАНА БЖАНИЯ Избранное

Новости Пятница, 19 апреля 2019 19:58
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ МИНЗДРАВА И МИД В СВЯЗИ С ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум. 19 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба встретился с министром здравоохранения и представителями МИД Республики Абхазия.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, «глава правительства поручил министру здравоохранения Тамазу Цахнакия связаться с российскими коллегами из Минздрава РФ с целью организации лечения депутата Парламента Республики Абхазия Аслана Бжания в рамках соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, подписанного в Москве 18 октября 2013 года».

Представителям МИДа поручено оказать возможную помощь и поддержку родственникам Аслана Бжания, пребывающим в Москве вместе с пациентом.

Депутат Парламента Аслан Бжания в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц города Москвы 18 апреля 2019 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 19 апреля 2019 20:01

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