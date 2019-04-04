22 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В понедельник, 22 апреля, состоится первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Рабочая встреча пройдет под руководством председателей абхазской и российской частей межведомственной группы – министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба и заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина.