22 АПРЕЛЯ В СУХУМЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В понедельник, 22 апреля, состоится первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Рабочая встреча пройдет под руководством председателей абхазской и российской частей межведомственной группы – министра экономики Республики Абхазия Адгура Ардзинба и заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина.
Помимо членов обеих частей рабочей группы в числе участников совещания представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства юстиции РФ, а также Таможенной службы и Центрального банка Российской Федерации.
Участники рабочей встречи обсудят возможность упрощения процедур регистрации российских инвесторов и работников компаний с российским капиталом в Республике Абхазия, подведут промежуточные итоги реализации на территории Республики Абхазия программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.
В ходе переговоров будут также затронуты темы абхазо-российского межбанковского взаимодействия и выполнения некоторых мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.
В завершение встречи стороны намерены обсудить расширение сфер сотрудничества и развитие форм делового взаимодействия между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией утверждена в рамках 17-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии.
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