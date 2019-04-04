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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН РУСЛАН БАГБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК И ПОДЖОГЕ ДОМА, СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ

Новости Понедельник, 22 апреля 2019 11:46
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ЗАДЕРЖАН РУСЛАН БАГБА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК И ПОДЖОГЕ ДОМА, СОВЕРШЕННЫХ В 2014 ГОДУ

 

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления угрозыска МВД совместно с отделом угрозыска Гудаутского РОВД и сотрудниками СГБ РА в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие ранее совершенного особо тяжкого преступления, 8 апреля текущего года задержан гражданин Багба Руслан Романович 1980 г.р., житель Гудаутского района.

Под утро 23 февраля 2014 года в доме семьи Халитовых в селе Абгархук Гудаутского района зафиксирован пожар, после ликвидации которого обнаружены 3 обгоревших трупа с признаками насильственной смерти.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 99 УК РА, однако в связи с неустановлением лица, совершившего преступление, предварительное следствие, было приостановлено.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, 9 и 10 апреля 2019 г. в ходе проведения оперативных мероприятий в отношении задержанного по факту совершенного убийства Руслан Багба дал признательные показания.

Он сообщил, что 23 февраля 2014 года он вошел в дом, где проживала семья Халитовых и из имевшегося при себе охотничьего ружья убил Елену Халитову, 1961 года рождения, Татьяну Халитову, 1975 года рождения, и Людмилу Халитову, 1941 года рождения, после чего с целью сокрытия совершенного преступления поджег дом и избавился от орудия преступления.

11 апреля 2019 г. в ходе проверки показаний на месте с участием Руслана Багба в лесном массиве села Абгархук были обнаружены и изъяты составные части гладкоствольного ружья 16 калибра.

Багба заключен под стражу. Расследование по вновь возобновленному   уголовному делу проводит прокуратура Гудаутского района.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2019 11:50

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