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Абхазия Информ

ПОД ПОЛИГОН ДЛЯ ТБО В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ВЫДЕЛИЛИ 36 ГА ЗЕМЛИ

Новости Понедельник, 22 апреля 2019 14:27
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ПОД ПОЛИГОН ДЛЯ ТБО В СЕЛЕ КАЦИКЫТ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ВЫДЕЛИЛИ 36 ГА ЗЕМЛИ

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Парламент Абхазии дал согласие Кабинету Министров на перевод земельного участка в селе Кацикыт Гулрыпшском районе из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, … и иного специального назначения». Такое решение приняли сегодня депутаты на заседании сессии парпламента.

В селе Кацикыт Гулрыпшского района выделены 36 га для размещения полигона твердых бытовых отходов.

Проект постановления представил председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба.

Третью неделю жители микрорайона «Маяк» проводят бессрочную акцию протеста. Люди обеспокоены экологической ситуацией, сложившейся из-за расширения сухумского полигона бытовых отходов и требуют его полного закрытия. В течение 2018 года на полигон свозились мусорные отходы не только Сухума, но и из Гудаутского района и г. Новый Афон. Протестующие не пропускают мусороуборочные машины на полигон и намерены стоять до полного разрешения проблемы. Представители руководства Абхазии встречалось с участниками акции и предложили им прекратить акцию, пообещав в течение полугода ввести в сторй полигон ТБО в Гулрыпшском районе.

С 16 апреля по договоренности между Администрациями Сухума и Галского района бытовые отходы из Сухума везут на мусорный полигон в селе Шашиквара Галского района. Этоа договорённость будет действовать до завершения строительства полигон с сортировочным оборудованием в районе села Кацикыт Гулрыпшского района.

Расстояние между Сухумом и г. Гал составляет 77 километров по автотрассе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2019 14:35

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