ИГОРЬ КОШИН: ГЛАВНАЯ НАША ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧИТЬ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ
Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В Сухуме проходит первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
«Это первое заседание межведомственной рабочей группы, на котором мы намерены обсудить и вынести свое экспертное мнение по ряду вопросов. Мы должны проговорить наши дальнейшие действия, может быть даже поспорить, но в этом нет ничего страшного, потому что в споре рождается истина. Главная наша цель – увеличить суммы инвестирования в экономику Абхазии», – сказал, открывая заседание межведомственной рабочей группы, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.
В свою очередь, министра экономики Абхазии Адгур Ардзинба поприветствовал коллег и отметил, что участникам рабочей группы предстоит много работы по рассмотрению инвестиционных проектов.
«Российская Федерация – это главный источник инвестирования Абхазии. При этом этот процесс носит как государственный, так и частный характер», – подчеркнул министр.
Он отметил, что некоторые направления повестки дня уже предварительно обсуждались и были проработаны.
Первым вопросом стороны обсудили подписание соглашения об избежании двойного налогообложения при импорте и экспорте товаров обеих стран. Такое соглашение имеет мировую практику и только Российской Федерацией заключено более 80 подобных соглашений.
В заседании рабочей группы с российской стороны принимают участие представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства юстиции РФ, Таможенной службы, Центрального банка Российской Федерации, посольства РФ в РА и Торгпредства РФ в РА.
С абхазской стороны в заседании участвуют представители Минэкономики, министерство по налогам и сборам, ГТК, Администрации Президента, УКСа, Минсельхоза.
Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией утверждена в рамках 17-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.
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