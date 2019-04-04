ИГОРЬ КОШИН: ГЛАВНАЯ НАША ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧИТЬ СУММЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ АБХАЗИИ

«Это первое заседание межведомственной рабочей группы, на котором мы намерены обсудить и вынести свое экспертное мнение по ряду вопросов. Мы должны проговорить наши дальнейшие действия, может быть даже поспорить, но в этом нет ничего страшного, потому что в споре рождается истина. Главная наша цель – увеличить суммы инвестирования в экономику Абхазии», – сказал, открывая заседание межведомственной рабочей группы, заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . В Сухуме проходит первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В свою очередь, министра экономики Абхазии Адгур Ардзинба поприветствовал коллег и отметил, что участникам рабочей группы предстоит много работы по рассмотрению инвестиционных проектов.

«Российская Федерация – это главный источник инвестирования Абхазии. При этом этот процесс носит как государственный, так и частный характер», – подчеркнул министр.

Он отметил, что некоторые направления повестки дня уже предварительно обсуждались и были проработаны.

Первым вопросом стороны обсудили подписание соглашения об избежании двойного налогообложения при импорте и экспорте товаров обеих стран. Такое соглашение имеет мировую практику и только Российской Федерацией заключено более 80 подобных соглашений.

В заседании рабочей группы с российской стороны принимают участие представители Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства юстиции РФ, Таможенной службы, Центрального банка Российской Федерации, посольства РФ в РА и Торгпредства РФ в РА.

С абхазской стороны в заседании участвуют представители Минэкономики, министерство по налогам и сборам, ГТК, Администрации Президента, УКСа, Минсельхоза.

Межведомственная рабочая группа по инвестиционному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией утверждена в рамках 17-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в Москве 25 декабря 2018 года.