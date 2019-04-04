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Абхазия Информ

РАБОТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В АБХАЗИИ ПРОДЛЕНА НА ОДИН МЕСЯЦ

Новости Понедельник, 22 апреля 2019 17:50
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РАБОТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В АБХАЗИИ ПРОДЛЕНА НА ОДИН МЕСЯЦ

 

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Работа парламентской комиссии по вопросам добычи нефти в Абхазии продлена на один месяц, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на депутата парламента Астамурп Тарба.

"Мы продлили сроки работы комиссии на один месяц, так как еще не получили ответов на запросы, которые мы отправили в ведомственные организации. Пока полной картины у нас нет", - сказал председатель парламентской комиссии Астамур Тарба.

Парламентская комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия была создана 20 марта 201ё9 г.

В ее состав вошли 12 депутатов: Астамур Тарба, Александр Цишба, Дмитрий Дбар, Алмасхан Ардзинба, Алхас Джинджолия, Аслан Бжания, Омар Джинджолия, Гиви Кварчия, Натали Смыр, Алмас Джапуа, Ахра Абухба и Рауль Лолуа.

Комиссия должна была завершить работу в 30-дневный срок со дня принятия постановления о ее создании.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 22 апреля 2019 17:53

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