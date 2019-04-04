РАБОТА ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В АБХАЗИИ ПРОДЛЕНА НА ОДИН МЕСЯЦ

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Работа парламентской комиссии по вопросам добычи нефти в Абхазии продлена на один месяц, сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на депутата парламента Астамурп Тарба.

"Мы продлили сроки работы комиссии на один месяц, так как еще не получили ответов на запросы, которые мы отправили в ведомственные организации. Пока полной картины у нас нет", - сказал председатель парламентской комиссии Астамур Тарба.