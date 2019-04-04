АДГУР АРДЗИНБА: «МЫ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ»

«Мы обсудили наиболее актуальные вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием наших предпринимателей, а также иные вопросы, связанные с торговыми отношениями. Это и вопросы, связанные с банковской сферой, организацией кредитования, экспортом инертных материалов и др. Именно для этого и была создана узкопрофильная группа, чтобы обсуждать различные вопросы и выносить ее решения в качестве пожеланий и рекомендации на заседания российско-абхазской Межправкомиссии», - сообщил Адгур Ардзинба.

По завершении работы министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и заместитель министра России по делам Северного Кавказа Игорь Кошин ответили на вопросы журналистов.

Сухум. 22 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. В понедельник, 22 апреля, состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

В свою очередь Игорь Кошин напомнил, что решение о создании межведомственной комиссии было принято в декабре прошлого года.

«В режиме круглого стола мы будем обсуждать административные и законодательные барьеры, вопросы, которые требуется проработать, чтобы снять все существующие проблемы», - подчеркнул Кошин.

При этом он отметил, что уже удалось решить вопрос, касающийся ограничения присутствия в Абхазии временной рабочей силы.

«В Абхазии и России должны быть одни условия для трудовых мигрантов, и они не должны каждые 30 дней проходить регистрацию. Снятие ограничений позволит привлекать в республику квалицированные кадры по тем профессиям, которых здесь нет», - отметил Кошин.

По его словам, стороны обсудили взаимоотношения между предпринимателями и кредитными организациями. Речь идет о кредитовании экономики, не связанном с реализацией Инвестпрограммы. «Это первый прецедент, когда коммерческие банки предоставляют заемные средства абхазским предпринимателям. Это полезная программа. Впервые деньги пошли в реальный сектор экономики, но есть проблемы в ходе ее реализации», - сказал Кошин.

«Абхазия находится в особой зоне риска, но российские банки пошли нам навстречу и мы должны этим воспользоваться», - считает Ардзинба.

В то же время Игорь Кошин указал на то, что кое-кто из заемщиков произвел реструктуризацию стоимости проектов: где-то это произошло не объективно, а где-то - из-за того, что ранее соискатели кредитов переоценили свои возможности. Эти вопросы тоже будут решаться.

На сегодня три объекта уже функционируют, пять находятся на стадии завершения, трем нужны дополнительные источники финансирования. При этом банки выполнили все свои обязательства и вопрос находится в юридической плоскости.

Ардзинба отметил, что 70 млн рублей было дофинасировано из средств господдержки.

«Это говорит о том, что государство не на словах, а на деле субсидирует определенные производства», - отметил министр экономики.

И хотя с реализацией ряда проектов есть сложности, но, как уверен Игорь Кошин, решения будут найдены, и в итоге проекты будут приносить реальную отдачу банкам, а республике позволят создать конкретные рабочие места и добавят налоговые поступления в казну. Остались нерешенными и вопросы, связанные с кадастром: в этой сфере снято много спорных моментов, но кое-что еще требует доработки.

«По каким-то вопросам мы спорим, по каким-то находим точки соприкосновения, но чем больше споров, тем больше будет принято правильных решений. Главная наша задача подготовить предложения к Межправкомиссии», - подчеркнул Кошин.

По его словам, инвестиции – это кровь экономики и без них невозможно ее развитие. Успешное взаимодействие зависит и от правительства Абхазии, и от России, и от работы Межправкомиссии.

Министр экономики РА Адгур Ардзинба считает, что главная задача профильных органов власти – создать максимально комфортные условия для бизнеса, чтобы предприниматели могли реализовывать свои предложения.

Что касается легального пребывания трудовых мигрантов, то в ближайшее время после принятия соответствующих нормативно-правовых акты вопрос этот будет снят с повестки дня.

Он сообщил, что российская сторона будет решать недавно возникшую проблему лицензирования экспорта инертных материалов. Чтобы их вывозить за пределы Абхазии теперь требуется специальная лицензия, чего раньше не было.

«Минпромторг и вице-премьер Виталий Мутко решают все абхазские вопросы оперативно и в приоритетном порядке, но такие ограничения имеются. Поэтому мы обратились с просьбой исключить нас из реестра таких стран», - констатировал Ардзинба.

Игорь Кошин считает создание межведомственной рабочей группы позитивным моментом. Теперь по всем вопросам российские и абхазские предприниматели могут обращаться непосредственно в рабочую группу.

«Это хорошая площадка на перспективу. Остается еще не решенным вопрос безопасности инвестиций, но мы еще пока в начале пути», - подытожил Игорь Кошин.