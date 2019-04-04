ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОИСКУ ПОХИЩЕННОГО ОМАРА МЕРЦХЦУЛАВА ОБНАРУЖЕНО ДВА АВТОМОБИЛЯ

Сухум. 23 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Сотрудники МВД совместно с СГБ РА при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Омара Мерцхулава, похищенного 17 апреля 2019 г., и лиц, причастных к данному преступлению, при обследовании гаражей на территории совхоза «Субтропик» в селе Гумиста Сухумского района в одном из них обнаружили автомобиль «Mercedes-Benz. В салоне автомобиля находилось и было изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки. В багажном отсеке автомобиля были обнаружены государственные номерные знаки РФ. В ходе обследования второго гаража сотрудники правоохранительных органов обнаружили ранее угнанный автомобиль «Lexus» белого цвета. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.

Как сообщалось ранее, 17 апреля 2019 года в 22 часа 40 минут на улице Эшерской в селе Гумиста Сухумского района трое вооруженных огнестрельным оружием лиц в камуфляжной форме и масках на белом внедорожнике остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Мерцхулава Омара Датиковича, 1979 года рождения. Подавив волю водителя и пассажиров неизвестные похитили Мерцхулава О.Д.. По данному факту 18 апреля 2019 года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 119 УК РА (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению, продолжаются.

Расследование проводит прокуратура Сухумского района при оперативном сопровождении Управления угрозыска МВД РА.

http://mvdra.org/press/8931/