В СУХУМЕ ГОРИТ ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ АГУ
Новости Вторник, 23 апреля 2019 11:18
Сухум. 23 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете горит корпус, в котором находится библиотека. Об этом «Абхазия-Информ» сообщили очевидцы происходящего. Пожарные подразделения МЧС РА пытаются локализовать очаг возгорания.
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