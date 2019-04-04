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апреля 15 2019

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В СУХУМЕ ГОРИТ ЗДАНИЕ БИБЛИОТЕКИ АГУ

Новости Вторник, 23 апреля 2019 11:18
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Сухум. 23 апреля 2019 года. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете горит корпус, в котором находится библиотека. Об этом «Абхазия-Информ» сообщили очевидцы происходящего. Пожарные подразделения МЧС РА пытаются локализовать очаг возгорания.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 23 апреля 2019 11:23

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