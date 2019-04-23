ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Согласно конституционному закону «О выборах Президента Республики Абхазия», выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо не может быть президентом Республики Абхазия более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия.

Приглашает международных наблюдателей Народное Собрание – Парламент РА и МИД. Во время внеочередных выборов августа 2014 года власти республики направили более 80 приглашений в разные страны мира. В числе принявших приглашения были представители 20 стран.