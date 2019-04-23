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Абхазия Информ

ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Новости Пятница, 26 апреля 2019 14:23
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ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

 

Сухум. 26 апреля 2019г. Абхазия-Информ. Власти Абхазии пригласили депутатов Европейского парламента в качестве международных наблюдателей на выборы президента страны, сказал «Абхазия-Информ» заместитель министра иностранных дел РА Ираклий Тужба.

Пятые по счету выборы президента Абхазии пройдут 21 июля 2019 года.

Согласно конституционному закону «О выборах Президента Республики Абхазия», выборы президента осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо не может быть президентом Республики Абхазия более двух сроков подряд. Одновременно с президентом избирается вице-президент Республики Абхазия.

Приглашает международных наблюдателей Народное Собрание – Парламент РА и МИД. Во время внеочередных выборов августа 2014 года власти республики направили более 80 приглашений в разные страны мира. В числе принявших приглашения были представители 20 стран.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2019 14:28

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