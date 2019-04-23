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Абхазия Информ

С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, КРУГЛЫХ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Новости Пятница, 26 апреля 2019 14:59
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С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, КРУГЛЫХ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

 

Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Правительство предлагает внести изменения в закон «О повышении размера пенсий отдельным категориям пенсионеров в РА».

В случае одобрения предложения парламентом и главой государства, с 1 мая 2019 года изменятся размены пенсий инвалидов с детства, круглых сирот и инвалидов Советской армии.

Повышение пенсий коснется 2587 человек, в том числе: 123 круглых сирот, 2426 инвалидов с детства и 38 инвалидов Советской армии.

  • Для круглых сирот устанавливается размер пенсии в 5 000 рублей;
  • для инвалидов с детства Iгруппы – 4 500 рублей;
  • для инвалидов с детства IIгруппы – 3800 рублей;
  • для инвалидов Советской армии Iгруппы - 5500 рублей;
  • для инвалидов Советской армии IIгруппы – 5 000 рублей;
  • для инвалидов Советской армии III группы – 4 700 рублей.

Всего на эти цели понадобиться 2 млн 700 тысяч рублей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 26 апреля 2019 15:07

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