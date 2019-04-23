С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, КРУГЛЫХ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Сухум. 26 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Правительство предлагает внести изменения в закон «О повышении размера пенсий отдельным категориям пенсионеров в РА».

В случае одобрения предложения парламентом и главой государства, с 1 мая 2019 года изменятся размены пенсий инвалидов с детства, круглых сирот и инвалидов Советской армии.

Повышение пенсий коснется 2587 человек, в том числе: 123 круглых сирот, 2426 инвалидов с детства и 38 инвалидов Советской армии.