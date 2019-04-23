«Дорогие соотечественники! Позвольте искренне поздравить вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

В поздравлении, в частности, говорится:

Сухум. 28 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником.

Светлая Пасха дарит чувство радости и надежды, укрепляет веру и объединяет многих людей на основе главных нравственных ценностей и идеалов. Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства.

В этот торжественный день желаю вам благополучия, здоровья и долгих лет счастливой жизни».