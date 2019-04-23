С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
Сухум. 28 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил православных христиан и всех граждан Абхазии, отмечающих Пасху, с праздником.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Дорогие соотечественники! Позвольте искренне поздравить вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Светлая Пасха дарит чувство радости и надежды, укрепляет веру и объединяет многих людей на основе главных нравственных ценностей и идеалов. Пусть Божье благословение будет залогом мира на нашей земле, духовного возрождения нашего государства.
В этот торжественный день желаю вам благополучия, здоровья и долгих лет счастливой жизни».
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