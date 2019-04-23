30 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ АБХАЗИИ

Встав на защиту рубежей Республики Абхазия, сотрудники Пограничного управления ФСБ России в тесном взаимодействии со Службой государственной безопасности и другими правоохранительными органами Абхазии надежно обеспечивают территориальную целостность республики и незыблемость ее границ, принимают меры по пресечению попыток незаконного пересечения государственной границы, перекрытию каналов незаконной миграции, контрабанды, незаконного оборота наркотиков.

Сухум. 29 апреля 2019 г. Абхазия-Информ . 30 апреля исполняется 10 лет со дня подписания президентами России и Абхазии «Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в охране Государственной границы Республики Абхазия».

В рамках празднования 10-летнего юбилея в Пограничном управлении прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие президент РА Рауль Хаджимба и посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, руководство Службы государственной безопасности РА и седьмой военной базы Минобороны РФ, дислоцированной в Абхазии, а также ветераны-пограничники.

*** Президент Рауль Хаджимба поздравил командование и личный состав Пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Республике Абхазия на торжественном мероприятии по случаю 10-летия со дня образования.

«Уважаемый командующий Погрануправления!

Уважаемый Посол!

Товарищи командиры и воины!

Юбилейная дата, которую мы отмечаем вместе с вами, знаменует собой новый этап дружественных, стратегических взаимоотношений Абхазии и России! 10 лет нахождения российских пограничных войск на рубежах нашей Родины стали важнейшим фактором стабильности и безопасности, залогом укрепления основ нашей государственности, ее поступательного развития. И это стало возможным благодаря выдающемуся политическому событию – признанию Российской Федерацией независимости нашей республики в 2008 г.

Сегодня подразделения российских пограничных войск достойно, на высоком профессиональном уровне обеспечивают охрану государственной границы Республики Абхазия. С командованием погранвойск у нас складываются добрые взаимоотношения. Уверен, что в будущем эти контакты будут носить еще более позитивный характер. Руководство Абхазии делает все возможное, чтобы воины, охраняющие мир и покой наших граждан, несли бы службу в нормальных условиях, соответствующих ранее принятым международным соглашениям и абхазо- российскому Договору о союзничестве и стратегическом партнерстве.

Мы и впредь будем прилагать необходимые усилия, чтобы совместными усилиями российских и абхазских вооруженных сил был создан надежный заслон попыткам грузинских реваншистов и их приспешников нарушить хрупкий мир в Абхазии и пересмотреть ранее принятые решения о политическом самоопределении нашего государства.

Следует отметить, что благодаря грамотно скоординированным действиям Управления погранвойск России и соответствующих структур Абхазии в приграничном Галском районе в последние годы заметно улучшилась криминогенная ситуация.

Народ Абхазии с большим уважением и симпатией относится к доблестным российским пограничникам, видит в них достойных защитников наших общих завоеваний.

Дорогие друзья! Позвольте от всей души поздравить Вас с замечательным 10-летним юбилеем и пожелать мира, отличных успехов на поприще служения священным интересам Республики Абхазия и Российской Федерации!»