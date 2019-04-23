10 ЛЕТ НАЗАД В СУХУМ ПРИБЫЛИ ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В АБХАЗИИ
Сухум. 30 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Ровно 10 лет назад, 30 апреля 2009 года, в Сухум прибыло Первое Российское Посольство в независимой Абхазии.
«Тогда нас было шесть человек, а разместились мы в гостеприимном санатории МВО. Хотел бы поздравить с этой круглой датой всех тех, кто в течение этого десятилетия работал в Посольстве, помогал нам, дружил с нами.
Отдельное слово - в память Димы и Оли Вишерневых, сотрудников Посольства, погибших при выполнении служебного долга.
Спасибо всем, кто построил новый комплекс Посольства в центре абхазской столицы. Как сказал, открывая его С.В. Лавров, величие этого здания сравнимо только с величием российско-абхазской дружбы!
Уверен в том, что у наших друзей в череде наступивших и предстоящих праздников найдется возможность поднять рюмку чая за 10-летие русской дипмиссии на земле Апсны!» - написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» первый посол России в Абхазии Семен Вячеславович Григорьев.
24 октября 2008 г. президент РФ Дмитрий Медведев назначил послом России в Абхазии Семена Вячеславовича Григорьева.
16 декабря 2008 г. посол Семен Григорьев вручил верительные грамоты президенту РА Сергею Багапшу.
Последнее от
- 30 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ АБХАЗИИ
- С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
- С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПОВЫСЯТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, КРУГЛЫХ СИРОТ И ИНВАЛИДОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
- ВЛАСТИ АБХАЗИИ ПРИГЛАСИЛИ ДЕПУТАТОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
- В 2018 ГОДУ ОРГАНАМИ ЗАГС АБХАЗИИ ОСУЩЕСТВЛЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 917 БРАКОВ И 212 РАЗВОДОВ