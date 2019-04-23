10 ЛЕТ НАЗАД В СУХУМ ПРИБЫЛИ ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В АБХАЗИИ

Сухум. 30 апреля 2019 г. Абхазия-Информ. Ровно 10 лет назад, 30 апреля 2009 года, в Сухум прибыло Первое Российское Посольство в независимой Абхазии.

«Тогда нас было шесть человек, а разместились мы в гостеприимном санатории МВО. Хотел бы поздравить с этой круглой датой всех тех, кто в течение этого десятилетия работал в Посольстве, помогал нам, дружил с нами.