ПОЖАРНИКИ ЛОКАЛИЗОВАЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 2
Новости Четверг, 02 мая 2019 09:32
Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Пожарники МЧС РА локализовали очаг возгорания в сухумской средней школе № 2 им. А.С. Пушкина.
Сообщение о пожаре в школе поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. На место происшествия сразу же выехали несколько расчетов пожарных.
Как сообщают в МЧС РА, сгорела крыша школы, однако удалось спасти учебные кабинеты.
Специалисты пока не говорят о возможных причинах возгорания.
На месте происшествия побывали президент Рауль Хаджимба и министр образования и науки РА Адгур Какоба.
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