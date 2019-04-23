ПОЖАРНИКИ ЛОКАЛИЗОВАЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 2

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Пожарники МЧС РА локализовали очаг возгорания в сухумской средней школе № 2 им. А.С. Пушкина.

Сообщение о пожаре в школе поступило в дежурную часть МЧС в 6:40. На место происшествия сразу же выехали несколько расчетов пожарных.

Как сообщают в МЧС РА, сгорела крыша школы, однако удалось спасти учебные кабинеты.

Специалисты пока не говорят о возможных причинах возгорания.

На месте происшествия побывали президент Рауль Хаджимба и министр образования и науки РА Адгур Какоба.