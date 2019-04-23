МИД РА: «… ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПАСЕ НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРЕДВЗЯТЫЙ И ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКИХ СТРУКТУР К НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКЕ АБХАЗИЯ»

На днях председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в интервью грузинскому СМИ заявила о «поступающих тревожных фактах», связанных с ситуацией «на оккупированных территориях Грузии». Решение данной «проблемы» глава ПАСЕ видит в необходимости укреплять отношения между людьми, в «диалоге между народами». При этом г-жа Паскье подчеркнула, что Страсбург не намерен мириться с «оккупацией регионов Грузии».

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии призывает руководителей Парламентской ассамблеи Совета Европы «воздерживаться от конъюнктурных и необоснованных заявлений и проявлять сбалансированный подход при оценке ситуации в Республике Абхазия.

«Данное заявление главы ПАСЕ наглядно демонстрирует предвзятый и политизированный подход европейских структур к независимой Республике Абхазия. С сожалением приходится констатировать маргинализацию такого некогда авторитетного института по отстаиванию и защите прав и свобод человека, очевидную конъюнктурность в ее заявлениях и действиях. Парламентская ассамблея СЕ из органа по продвижению ценностей демократии все больше превращается в инструмент давления на неугодные страны.

Двойные стандарты ярко проявляются в риторике руководителей этой организации, что и отразилось в заявлении г-жи Паскье. Реализованное народом Абхазии право на независимость и суверенитет, признанное в 2008 году Российской Федерацией и другими государствами-членами ООН, полностью игнорируется Советом Европы. С подачи Грузии в ПАСЕ предпочитают жонглировать абсурдным тезисом «об оккупированных территориях». При этом, услышать точку зрения абхазской стороны на политический аспект вопроса в Совете Европы, разумеется, не считают возможным», - отмечается в комментарии МИД Абхазии.

МИД Абхазии обращает внимание и на то, что «заявляя о неких «тревожных фактах с оккупированных территорий», европейские парламентарии предпочитают не замечать многочисленные факты нарушения прав народа Абхазии со стороны властей Грузии».

«Стоит отметить, что по-прежнему остаются без какого-либо реагирования многочисленные попытки абхазской стороны урегулировать вопрос свободного передвижения своих граждан по национальным паспортам. Закрывая глаза на этот важный гуманитарный аспект, европейские партнеры Грузии продолжают слепо поддерживать деструктивный курс на международную изоляцию Абхазии», - говорится в комментарии МИД РА.