«К сожалению, не сработала противопожарная сигнализация, и мы узнали о возгорании слишком поздно. Более того, мы не смогли сразу приступить к тушению, потому что нужно было отключить троллейбусную линию. Пожарные не могли работать под напряжением», - сказал он.

По его словам, о пожаре, который начался приблизительно в 6:40 в МЧС сообщили сотрудники СУЭС, здание которого находится рядом со школой.

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В результате пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина сгорело до 80% кровли. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

«На тушение пожара были брошены все силы МЧС. Для локализации пожара понадобилось до двух с половиной часов. Несмотря на все старания пожарных, к сожалению, кровля практически выгорела. Более того – от высокой температуры потрескались стены в классных комнатах. В настоящее время пожар потушен и начнется работа по установлению причин возгорания», - уточнил Лев Квициния.

Министерство образования и науки в связи с пожаром в школе №2 намерено временно предоставить классные комнаты в других сухумских школах.

Об этом сказал «Абхазия-Информ» министр образования и науки РА Адгур Какоба. Сейчас в министерстве идет совещание, на котором будут уточняться конкретные действия в связи с возникшей чрезвычайной ситуацией.

Директор частной школы «Алашара» Мария Пилия предложила помощь с временным размещением учащихся 2-ой школы.

«В связи с бедой, произошедшей сегодня в моей родной второй школе им. А.С. Пушкина, администрация и коллектив школы «Алашара» готовы предоставить свои классы для проведения уроков во вторую смену. Мы даже готовы принять некоторые количество детей начальных классов в свои классы. Очень надеемся на то, что последствия пожара будут ликвидированы в самые ближайшие сроки и школа будет восстановлена!» - написала Мария Пилия в соцсети Фейсбук.

1 сентября 2008 г. состоялась торжественная церемония открытия после капитального ремонта сухумской русской школы №2 им. А.С. Пушкина. Здание одной из старейших школ Абхазии, которой 149 лет, было разрушено во время грузино-абхазской войны 1992 – 1993 г.