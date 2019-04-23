ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ АБХАЗИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛИ 1 МАЯ В СУХУМ ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Федерация шахмат Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в РА организовали 1 мая в Сухум открытый шахматный турнир, посвященный празднику Весны и Труда. В турнире участвовали 25 шахматистов – школьников и ветеранов труда из всех регионов Абхазии.