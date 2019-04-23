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Абхазия Информ

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ АБХАЗИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛИ 1 МАЯ В СУХУМ ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Новости Четверг, 02 мая 2019 10:47
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ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ АБХАЗИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛИ 1 МАЯ В СУХУМ ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Федерация шахмат Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в РА организовали 1 мая в Сухум открытый шахматный турнир, посвященный празднику Весны и Труда. В турнире участвовали 25 шахматистов – школьников и ветеранов труда из всех регионов Абхазии.

На церемонии торжественного открытия турнира участников поздравил и пожелал побед сотрудник Россотрудничества Борис Накопия. Президент федерации шахмат Константин Тужба выразил надежду на то, что с каждым годом число участников этого турнира будет возрастать.

Первое место в абсолютном зачете занял Борис Накопия.

Среди школьников победителем стал Даниел Палей, среди ветеранов - сотрудник Минобороны Абхазии Евгений Равдин.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2019 10:51

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