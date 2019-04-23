ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ АБХАЗИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОССОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАЛИ 1 МАЯ В СУХУМ ОТКРЫТЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА
Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Федерация шахмат Абхазии совместно с представительством Россотрудничества в РА организовали 1 мая в Сухум открытый шахматный турнир, посвященный празднику Весны и Труда. В турнире участвовали 25 шахматистов – школьников и ветеранов труда из всех регионов Абхазии.
На церемонии торжественного открытия турнира участников поздравил и пожелал побед сотрудник Россотрудничества Борис Накопия. Президент федерации шахмат Константин Тужба выразил надежду на то, что с каждым годом число участников этого турнира будет возрастать.
Первое место в абсолютном зачете занял Борис Накопия.
Среди школьников победителем стал Даниел Палей, среди ветеранов - сотрудник Минобороны Абхазии Евгений Равдин.
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