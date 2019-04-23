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Абхазия Информ

ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЫДВИНЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Четверг, 02 мая 2019 13:37
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЫДВИНЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ

 

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Объединенная оппозиция выдвинет кандидатом в президенты Аслана Бжания. Об этом на пресс-конференции в Сухуме заявил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

"Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Георгиевича стабилизировалась. Определенные признаки улучшения его здоровья налицо. Все это дает нам уверенность в том, что в ближайшее время Аслан Георгиевич Бжания после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность», - сказал Хишба.

При этом он добавил, что в больнице, где проходит курс лечения Бжания, а он пока еще находится в палате интенсивной терапии, приняты повышенные меры безопасности.

Лидеры оппозиционных политических сил заявили, что они не рассматривают никаких кандидатур – дублеров Бжания.

18 апреля Аслан Бжания был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Москвы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2019 13:41

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