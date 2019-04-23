ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ВЫДВИНЕТ АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Объединенная оппозиция выдвинет кандидатом в президенты Аслана Бжания. Об этом на пресс-конференции в Сухуме заявил руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

"Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Георгиевича стабилизировалась. Определенные признаки улучшения его здоровья налицо. Все это дает нам уверенность в том, что в ближайшее время Аслан Георгиевич Бжания после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность», - сказал Хишба.