ТЕЙМУРАЗ ХИШБА: ВОПРОС О НЕУЧАСТИИ АСЛАНА БЖАНИЯ В ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ НЕ СТОИТ

Вопрос о неучастии Аслана Георгиевича в предстоящих президентских выборах не стоит», - подчеркнул Хишба. -

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. В ближайшее время Аслан Георгиевич Бжания после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность. Об этом заявил на пресс-конференции в Сухуме руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

По его словам, все запланированные политические мероприятия проводятся в штатном режиме.

«Можем констатировать, что данная чрезвычайная ситуация лишь укрепила ряды оппозиции и сплотила их во мнении о безусловном участии нашего лидера в президентской кампании 2019 года, несмотря ни на какие преграды», - отметил Хишба.

Теймураз Хишба:

«Для всех очевидно, что Аслан Георгиевич Бжания будет одним из наиболее ярких и очевидных лидеров предстоящей президентской предвыборной компании 2019 года.

В связи с этим многие граждане выражают искреннюю озабоченность состоянием его здоровья.

Считаем необходимым проинформировать общественность о том, как происходило ухудшение состояния А.Г. Бжания.

Первые признаки ухудшения самочувствия, по словам его телохранителей, проявились днем 17 апреля. Вечером того же дня, уже находясь дома в Сухуме, А.Г. Бжания почувствовал сильное недомогание. Резкое ухудшение самочувствия сопровождалось серьезными проблемами с речью. В связи с этим у родственников возникли подозрения на инсульт. К А.Г. Бжания был вызван врач, который, после проведенного осмотра, исключил вероятность инсульта.

Утром 18 апреля лидеры политической партии «Амцахара» Алхас Квициния, Рамаз Джопуа и руководитель штаба ОНД Теймураз Хишба, узнав о состоянии здоровья А.Г. Бжания, срочно прибыли к нему домой. К этому времени речь А.Г. Бжания была полностью нарушена, поэтому общение пришлось вести в письменной форме.

Было принято решение о немедленном вывозе А.Г. Бжания в Сочи для проведения медицинского обследования. В Сочи проведенное обследование включало компьютерную томографию, полный анализ крови и другие исследования. Не будем скрывать, что в процессе обследования рассматривалось несколько версий о причинах тяжелого недомогания больного, в том числе и возможность внешнего воздействия.

Однако сочинские врачи затруднились поставить однозначный диагноз, и на фоне ухудшающегося самочувствия А.Г. Бжания было принято решение о его срочном вывозе в Москву.

По прилету в Москву, 19 апреля Аслан Георгиевич в критическом состоянии был госпитализирован в отделение неврологии Московской городской клинической больницы № 12 им. Буянова. Со слов московских врачей, оказавших первую помощь А.Г. Бжания, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой.

Нас, как и всю общественность Абхазии, естественно насторожил тот факт, что А.Г. Бжания, ведущий здоровый образ жизни, ежедневно занимающийся спортом, в одночасье оказался фактически на грани жизни и смерти.

Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем А.Г. Бжания стабилизировалась.

Определенные признаки улучшения здоровья Аслана Георгиевича налицо. Все это дает нам уверенность в том, что в ближайшее время А.Г. Бжания, после проведения необходимого курса лечения, вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность.

Следует сказать и о том, что в больнице приняты повышенные меры безопасности.

21 апреля сильное недомогание почувствовали оба личных телохранителя А.Г. Бжания. Вызывало тревогу то, что у одного из них наблюдались схожие с состоянием А.Г. Бжания симптомы заболевания. Оба сотрудника А.Г. Бжания были вывезены в Москву и в течение недели проходили обследование в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. В настоящее время они оба выписаны из медучреждения, их жизни ничто не угрожает.

Мы считаем важным подчеркнуть, что вопрос о неучастии Аслана Георгиевича в предстоящих президентских выборах не стоит. Все запланированные политические мероприятия проводятся в штатном режиме. Можем констатировать, что данная чрезвычайная ситуация лишь укрепила ряды оппозиции и сплотила их во мнении о безусловном участии нашего лидера в президентской кампании 2019 года, несмотря ни на какие преграды.

А. Бжания в законом установленные сроки будет баллотироваться на высший государственный пост Республики Абхазия».