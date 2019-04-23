РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2

Министр образования и науки доложил о принятом решении с понедельника 6 мая организовать учебный процесс для учащихся с пятых по одиннадцатые классы в здании очно-заочно школы города Сухум. Учащиеся четырех первых классов смогут продолжить занятия в здании частной школы «Альфа».

Глава государства поставил вопрос об организации учебного процесса в оставшееся время, а также с нового учебного года, сообщает пресс-служба президента. .

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий пожара во 2-й Сухумской школе.

Ученики еще восьми классов продолжат учебный процесс в здании 3-й Сухумской школы.

Для учащихся вечерней смены длительность уроков сокращена на 5 минут с тем, чтобы занятия завершались засветло. Как отметил Адгур Какоба, основная часть программы уже пройдена, что позволило сократить время уроков.

Экзамены для участников Спартакиады и тех, кто по состоянию здоровь, должен сдать их заранее, пройдут по установленному графику в здании очно-заочно школы города Сухум.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния отметил, что локализовать пожар удалось в кратчайшее время, предотвратив его распространение на большую площадь. Причины возгорания выясняются. Наиболее вероятная причина, по словам министра, короткое замыкание в электросети.

Глава государства отметил согласованную работу по локализации и тушению огня.

«Хотел бы отметить достойную работу всех, кто был задействован в тушении пожара. Это заслуживает уважения. Было сделано все, чтобы огонь не перешел на другие части здания», - отметил президент.

Хаджимба поручил Генеральной прокуратуре провести детальную проверку по факту пожара.

Начальник Управления капитального строительства Игорь Миквабия сообщил, что потребуется полная замена кровли. О других повреждениях можно будет говорить более точно после проведения инструментального обследования здания.

Управлению капитального строительства поручено в кратчайший срок осуществить восстановительные работы.

Сегодня утором произошел пожар в сухумской средней школе №2 им. Пушкина. Огонь быстро распространился по крыше здания. Пожарникам в течение 2,5 часов удалось потушить пожар.