 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА: ВЫБОРЫ БЕЗ ОСОБЫХ НАДЕЖД
апреля 23 2019

НАДЕЖДА ВЕНЕДИКТОВА: ВЫБОРЫ БЕЗ ОСОБЫХ НАДЕЖД

Обозреватель общественной телестудии «Асаркьа», писатель      На 26-м году независимости Абхазию ожидают пятые выборы президента.…
АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
апреля 15 2019
АБХАЗИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ
апреля 04 2019
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕГОДНЯШНЕМ ПОЛОЖЕНИИ В АБХАЗИИ И ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

В мире

Календарь событий

« Март 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 118 495 ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Новости Четверг, 02 мая 2019 14:36
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 118 495 ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

 

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. К настоящему моменту выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 - готово к выдаче, 3 119 - находится в производстве. Об этом 2 мая сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба на совещании по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.

Совещание вел президент Рауль Хаджимба.

«По поручению президента главы районных и городских Администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов. Также главы районов совместно с главами Администраций сел должны обеспечить информационную работу с частью населения в сельской местности, не сдавшей документы для получения общегражданских паспортов», - сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 02 мая 2019 14:38

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В СУХУМСКОЙ ШКОЛЕ №2
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.