В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 118 495 ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА

Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. К настоящему моменту выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 - готово к выдаче, 3 119 - находится в производстве. Об этом 2 мая сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба на совещании по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.

Совещание вел президент Рауль Хаджимба.