В АБХАЗИИ УЖЕ ВЫДАНО 118 495 ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ НОВОГО ОБРАЗЦА
Сухум. 2 мая 2019 г. Абхазия-Информ. К настоящему моменту выдано 118 495 общегражданских паспортов, 7 919 - готово к выдаче, 3 119 - находится в производстве. Об этом 2 мая сообщил министр внутренних дел Гарри Аршба на совещании по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия.
Совещание вел президент Рауль Хаджимба.
«По поручению президента главы районных и городских Администраций должны оказать содействие паспортным отделам МВД в получении гражданами готовых к выдаче паспортов. Также главы районов совместно с главами Администраций сел должны обеспечить информационную работу с частью населения в сельской местности, не сдавшей документы для получения общегражданских паспортов», - сообщает пресс-служба главы государства.
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