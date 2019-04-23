ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ ТОГО, ЧТО ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ АСЛАН БЖАНИЯ МОГ БЫТЬ ОТРАВЛЕН

Журналистов интересовало состояние здоровья лидера оппозиции Аслана Бжания и его охранников, что думают участники конференции о слухах об отравлении Бжания, имеется ли у оппозиции другая кандидатура, если Бжания не сможет по состоянию здоровья участвовать в выборах, имеют ли под собой основания суждения о расколе оппозиции, какие действия намерена предпринимать оппозиция, готовясь к предстоящим президентским выборам и др.

«Мы не исключаем версии отравления А.Г. Бжания. Но у нас есть официальный диагноз о том, что это вирусная пневмония. Токсикологический анализ не подтвердил действия токсинов. Следов яда в организме обнаружено не было. У нас нет причин не доверять российским врачам. Более того, мы знаем, что они спасли ему жизнь. И, тем не менее, мы проведем собственное расследование», - сказал руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба сегодня, 2 мая, на пресс-конференции.

«Мы имеем документ о том, что у Бжания вирусная пневмония в тяжелой и редкой форме. Все остальные исследования, которые проводятся на предмет того, что может быть еще, пока никаких результатов не дали Это единственный диагноз, который обозначен первоначальным консилиумом. Состояние Бжания стабильное. Мы очень рассчитываем на то, что состояние здоровья Бжания будет улучшаться. Как заявил начальник штаба ОНД, Аслан Георгиевич примет участие в предстоящих выборах президента РА. Главное, чтобы А. Бжания выздоровел в скором времени и приступил к своей политической деятельности. Тогда мы получим ответы на все вопросы, которые волнуют и вас, и нас», - сказал руководитель Фонда Багапша Михаил Логуа.

На вопрос, каково состояние здоровья охранников Бжания, Теймураз Хишба ответил: «Оба охранника выписаны из больницы. Я могу сказать единственно то, что говорят врачи: у одного из телохранителей синдром с преимущественным поражением бульбарной группы. У него проблемы с гортанью, речью, схожие с Бжания симптомы»

Лидер политической партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба: «Я понимаю, что в обществе есть разные мнения, и основания для этого тоже есть. Мы, представители оппозиционных политических партий и общественных организаций, хотим говорить с точки зрения фактов. У нас единственный утвержденный диагноз, и мы можем говорить только об этом. Несомненно, что много вопросов возникает и у нас в связи с происшедшим. Но когда-то все тайное становиться явным. Я думаю, что в дальнейшем как-то проясниться и эта ситуация.

К сожалению, в нашем обществе стало привычным, что так вот неожиданно политические лидеры устраняются или имеют место попытки их устранения. Честно говоря, обидно, что мы, строя демократическое государство, надеясь на то, что оно будет развиваться в лучших традициях наших абхазских и общемировых демократических идей, сталкиваемся с такими фактами. Ну, отнесем это «детской болезни» нашей государственности.

Мы строим свое молодое государство, совершаем свои собственные ошибки. Я думаю, что все это станет хорошим уроком на будущее».

На вопрос, чем можно объяснит раскол в стане оппозиции, Теймураз Хишба ответил: «Я скажу вам честно, учитывая экстренную ситуацию, которая возникла в эти две недели, я никогда такой сплоченности оппозиции не видел никогда. Мы все вместе встречаемся, обсуждаем ситуацию. Единым . кандидатом от оппозиции пойдет Аслан Бжания. Никакие другие кандидатуры не обсуждаются. Мы все желаем здоровья Аслану Георгиевичу и ждем его возвращения в Абхазию».

Заместитель председателя политсовета партии «Амцахара» Рамаз Джопуа: «Мы все многое пережили и прожили. Не бывает таких случайностей. Все прекрасно знают, сколько людей пострадало за это время из партии «Амцахара». Нам нечего скрывать, все всё знают. У нас есть в Абхазии люди, которые боятся прихода к власти Аслана Бжания. Я сам из тех, кто провожал Бжания в Москву. У него не было вида больного человека. Я видел его, когда он вернулся из Москвы. Я убежден в том, что он был отравлен. Скрывать тут нечего, но к сожалению, у нас нет доказательств. Дай Бог, чтобы он вернулся здоровым и невредимым, а когда он вернется, многое станет ясным.

Пусть никто не думает, что Аслан Георгиевич не успеет. Он успеет принять участие в президентских выборах и победит на них, а в стране произойдут позитивные реформы.

Что касается разговоров о расколе, то хочу сказать, что от «Амцахары не будет другого кандидата, кроме Бжания. Если не будет Аслана Бжания, то и вопрос выборов в стране останется открытым. Мы призываем к всех объединению. Не стоит бояться чего-то, чиновники приходят и уходят, не надо бояться говорить правду».

Член политсовета «Амцахара» Виктор Тванба: «Когда это было, чтобы человек так страдал из-за пневмонии? Человек лежит в Москве. Много странного происходит. Я тоже убежден в том, что Бжания отравили. Как то странно выглядит, что за месяц до начала выборной кампании вполне здоровый и крепкий человек вдруг так серьезно заболел».

Житель села Тамыш (реплика из зала): «Если кто-то думает, что кому-то это сойдет с рук, то глубоко ошибается. Мы убеждены в том, что здоровье Аслана Георгиевича ухудшилось не просто так… Мы заявляем, что, если кто-то помешает возвращению Аслана Бжания на Родину и его участию в выборах, мы этого не допустим. Неизвестно, какой будет в этом случае судьба самих выборов в Абхазии».

Депутат парламента Дмитрий Дбар: «Сегодня мы собрались по поводу того, что произошло с лидером оппозиции. С первых дней его болезни мы находились с ним в Москве в больнице. Его привезли в тяжелейшем состоянии. Если бы его оперативно не доставили в Москву, то, скорее всего, случилось бы непоправимое. И врачи говорят то же самое…

Если что-то или кто-то будет препятствовать возвращению А. Бжания и его участию в выборах, в таком случае мы оставляем за собой право проводить протестные митинги. Поскольку мы готовимся к выборам, то мы и к этому готовы, потому что видим, что реально ситуация в стране ухудшается. Мы видим криминальный беспредел, мы наблюдаем, что происходит вокруг нас, как воруют людей, грабят и убивают, как политические лидеры избавляются от своих оппонентов. Никто и ничего не намерен скрывать. Я вам говорю открыто: если кто-то воспрепятствует приезду Аслана Георгиевича в Абхазию, то нами будут приняты экстренные меры, чтобы сохранить нашу республику, нашу страну».

На вопрос, проводится ли какое-то свое расследование парламентом, Дмитрий Дбар ответил: «Расследование ведется у нас внутри (оппозиции – ред. АИ) своими силами. Подключены наши специалисты, которые пошагово проверяют, где был А.Г. Бжания до его отравления. Тут уже многие отмечали, что человек оказался на грани смерти. Сегодня мы немного расслабились, потому что он идет на поправку, и мы видим, что он успевает в срок прибыть сюда. Но дело не в самих выборах, дело в подходе к этим выборам. Мы понимаем, что происходит, что люди хотят остаться в своих креслах, что в ход пускают и государственные деньги, что они не остановятся ни перед чем».

Депутат парламента Батал Табагуа: Никакого парламентского расследования у нас пока не было. Честно говоря, я не сторонник каких-то конспирологических версий, пока не прояснится ситуация, не появится больше информации. Но нас безусловно беспокоит и то, что у охранников Бжания схожие симптомы. Странно, Что за инфекция такая? В то же время не следует пугать людей какими-то версиями о покушении. Для таких выводов нужно расследование.

Я хочу отметить, что меня интересует состояние здоровья Аслана Бжания прежде всего не потому, что он политик, депутат, лидер оппозиции, а потому что он просто человек, гражданин.

Может я ошибаюсь, но, на мой взгляд, Бжания фаворит в предстоящей выборной президентской кампании. А поэтому, то, что произошло с ним, у всех у нас вызывает опасения. Нынешняя ситуация с Асланом Георгиевичем показала, что надо думать об изменении системы государственного управления, о реформах, о том, чтобы судьба государства не зависела от одного человека.

… Если мы не будем ценить жизнь каждого человека, а будем подходить к нему через призму наших политических интересов, вести какие-то сепаратные переговоры, а такое тоже имеет место, чтобы получить какую-то должность, ничего путного из этого для страны не получится.

… Нужно посмотреть, а кому вообще выгодно, чтобы, предположим, Аслан Бжания не участвовал в предстоящих выборах. Я никого не хочу винить, но желающих, чтобы его там не было, мне кажется, немало.

Руководитель общественной организации ««Апсадгьыл» Беслан Эшба на вопрос. будет ли он поддерживать кандидатуру А. Бжания на предстоящих выборах, сказал: «Я могу откровенно сказать, что да, я поддерживаю Аслана Георгиевича Бжания на предстоящих выборах президента Абхазии. Желаю ему крепкого здоровья, быстрого восстановления и уверен в том, что как было здесь уже сказано, он пользуется большой популярностью в стране. Реформы, которые были озвучены им, нами много раз вместе проговаривались. Есть еще достаточно большое количество инициатив, которые мы могли бы довести до реализации. На самом деле, еще не все идеи и предложения доведены до нашего общества, но они уже у нас готовы. Если вы помните, в передаче на «Абаза-ТВ» некоторые инициативы им уже были озвучены, и часть из них - это плод и нашего труда.

Идеологически и политически мы хорошо друг друга понимаем, наши позиции схожи. И я еще раз говорю, что мы с удовольствием поддержим кандидатуру Аслана Георгиевича Бжания. Желаем ему быстрого восстановления, чтобы он встал в строй и повел страну вперед, а мы все ему поможем!»

Руководитель общественной организации «Абзанхара» Нугзар Ашуба: «Сегодня я не представляю властные структуры. Я нахожусь в среде народа, вижу и слышу, что происходит в народе. Чувствуется, как постепенно люди падают духом. Если спросить, почему это происходит, то надо сказать, что мало что сделано властью, чтобы облегчить людям и без того тяжелую повседневную жизнь.

Мы не раз на разных встречах поднимали вопрос, почему так ухудшилась жизнь людей за эти несколько лет. Я вижу, тут сидят люди из Ткуарчала. Сразу после войны в магазинах хлеб давали, записывая долг в тетрадку. За последние два года такая практика возобновилась. Нас не может не беспокоить ухудшение уровня жизни простых людей. Ине трудно сказать, какими благими делами и успехами может сегодня похвастаться нынешнее руководство? Более того, активно редеют ряды рьяных сторонников нынешней власти. Если ещё пять лет это будет продолжаться, то люди просто не выдержат, да и государство не сможет так существовать. Поэтому мы должны подумать, делая свой выбор, голосуя за того или другого кандидата. Люди не должны отдавать свои голоса за обещания отремонтировать дорогу или какое-то материальное вознаграждение. Люди должны голосовать, думая о будущем страны и будущих поколениях».

Руководитель Фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чирикба: Хотел бы вернуться к дискуссии, к обсуждению, которое у нас здесь было. Мы все желаем скорейшего выздоровления Аслану Георгиевичу. Желает этого его семья, и мы тоже, как граждане, надеемся на то, что он в ближайшее время встанет в строй и будет вместе с нами, будет руководить объединенной оппозицией.

Естественно всех шокировало то, что произошло. Существует много версий. Мне не хочется нагнетать ситуацию, но, тем не менее, я не очень верю в случайности, которые происходят как раз накануне выборов.

Фактически это была попытка выбить его из игры. Если подтвердится, что это было действие деструктивных сил, то из этой попытки у них ничего не выйдет.

Я вообще с трудом представляю себе выборы, если подтвердятся наши самые худшие опасения. Надеемся, что этого не будет. Надеемся, что мы скоро увидим Аслана Георгиевича с нами, и мы продолжим нормальную политическую деятельность.

Знаете, почему я лично поддержал Аслана Георгиевича, как политика? Я с ним общался неоднократно, увидел в нем человека, готового к проведению реальных реформ. У него уже план реформ есть. Это и реформы в МВД, в целом в правоохранительной системе, в других областях. Кроме того, можно утверждать, что та система, та модель госуправления, которая сложилась после войны, себя уже изжила, она уже требует реформ. Президент у нас фактически наделен царскими полномочиями. Помилование душегуба Лукава показало, что президент может делать все, что захочет. Но этого допускать нельзя. Он является слугой народа, госслужащим, которого нанял народ. Я согласен с теми, кто говорил до этого, что назрела необходимость реформы системы политической власти в Абхазии. Необходимо полномочия президента частично передать парламенту и премьер-министру. Нужно, чтобы была сбалансированная структура власти. Нужно повысить значение политических партий. Мы должны идти к системе парламентской демократии. Мы должны заниматься подлинным партийным строительством.

В Великобритании оппозиция называется – «оппозиция ее Величества». Оппозиция - это часть политической системы демократического общества. Без нее не бывает никакой демократии. И поэтому, если речь идет пусть даже о предполагаемом покушении на жизнь лидера оппозиции, депутата парламента, то какими должны быть действия правительства? Начать немедленно не только медицинское расследование, но и уголовное на предмет подозрения в каком-то деструктивном действии? Было это сделано? Я очень сомневаюсь!

Хочу обратиться к президенту и главе СГБ РА: были ли действия направлены на выяснение обстоятельств произошедшего, поскольку у нас проблема не только с Асланом Георгиевичем, но и с его охранниками, у которых те же симптомы. Необходимо задействовать тех, кто непосредственно занимается безопасностью государства и государственных деятелей, и требовать от них полноценного расследования».

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия: «В настоящее время проводится интенсивное лечение А. Г. Бжания. Хочу рассказать вам, какова ситуация. Постоянная вентиляция легких сейчас практически не производится, он дышит сам, при необходимости берет ручку и пишет. Хочу, чтобы все понимали: российскими врачами (я там был три дня) делается максимум возможного, чтобы поднять Аслана Георгиевича на ноги. Привлечены лучшие врачи, главный вирусолог Москвы, другие специалисты. С больным постоянно находится его супруга. Она мне рассказывала, что они консультируются с разными профессорами. Врачи заверяют, что в ближайшее время А. Бжания переведут в обычную палату (пока что он находится в палате интенсивной терапии). Дальнейшая реабилитация будет возможно проводиться в России или за рубежом. Но у него хорошие перспективы».

Михаил Логуа: «Хочу добавить несколько слов от имени фонда Сергея Васильевича Багапша. Если есть люди, которые сегодня не сидят с нами за этим столом, но имеют такое желание, люди, которые не приемлют для достижения своих политических целей методов за гранью, люди, которые на первое место ставят интересы страны, наша площадка всегда открыта для разговоров и сотрудничества с ними».