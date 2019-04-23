В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ В ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, осуществление проекта по установке системы подачи медицинских газов в Республиканской больнице Минздрава Абхазии было начато еще в конце 2018 года, а завершится уже в течение ближайших недель. Оборудование немецких производителей соответствует самым высоким международным стандартам качества в этом направлении. Работы осуществляются за счет средств республиканского бюджета, на что потрачено более 5 миллионов рублей.

Подача газов осуществляется в несколько операционных блоков больницы за счет так называемых потолочных консолей, а также в отделение гемодиализа и палаты реанимации, где будут установлены газовые «розетки».

Как рассказывает представитель московской компании «Сервис Инструмент» Олег Демченко, устанавливаемая в операционных аппаратура позволит медикам использовать необходимое оборудование, соответственно, и проводить операции, более оперативно и качественно.

«Эта потолочная консоль фирмы «Зильберманн» предназначена для лучшего жизнеобеспечения пациентов, которых будут оперировать. На ней находится два вида газов – кислород и сжатый воздух. На консоли сразу видно давление газов, кроме того, электрические розетки с обеих сторон консоли, чтобы врачи могли включить необходимое для работы с пациентами оборудование. В операционной также будет установлен «модуль тревог», который в случае нештатной ситуации, падения или повышения давления газов будет сигнализировать звуковым сигналом», - отмечает инженер.

Уже в ближайшее время, по словам Демченко, специалисты планируют закончить монтаж и запустить систему подачи газов в медучреждении.

Жизненно важной для функционирования Республиканской больницы назвал систему подачи газов заместитель главного врача по лечебной части Георгий Воуба.

«До системного обеспечения мы использовали газовые баллоны, которые по технике безопасности практически не должны быть на территории операционной, да и вообще здания, где находятся люди. На сегодняшний момент данная система позволяет бесперебойно получать извне кислород на данные консоли или специальные розетки, к которым подсоединяются аппараты жизнеобеспечения, что облегчит и улучшит само качество медицинской помощи», - говорит Воуба.