ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ ОСТАВИЛА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

«Пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение достоверной и объективной информации о состоянии здоровья депутата Народного Собрания - Парламента РА Аслана Бжания, оставила больше вопросов у части нашего общества. Прозвучавшие на пресс-конференции противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни - от «отравления» до «тяжелой формы пневмонии» требуют детальной проверки компетентными органами», - заявляет пресс-служба президента.

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба президента выступила с комментарием заявлений, прозвучавших на пресс-конференции представителей оппозиционных сил 2 мая.

При наличии официального диагноза о вирусной пневмонии подобного рода предположения, по мнению пресс-службы, не могут способствовать стабильности в обществе в преддверии очередных президентских выборов.

«Состояние здоровья Аслана Бжания с первых дней его госпитализации находится по поручению руководства страны на контроле у министра здравоохранения Республики Абхазия. По имеющейся у Министерства здравоохранения информации, предоставленной российскими коллегами, состояние здоровья Аслана Бжания ухудшилось вследствие вирусной пневмонии. По последним данным, в лечении Аслана Бжания наблюдается положительная динамика», - отмечается в комментарии.