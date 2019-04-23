ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ ОСТАВИЛА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ
Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба президента выступила с комментарием заявлений, прозвучавших на пресс-конференции представителей оппозиционных сил 2 мая.
«Пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение достоверной и объективной информации о состоянии здоровья депутата Народного Собрания - Парламента РА Аслана Бжания, оставила больше вопросов у части нашего общества. Прозвучавшие на пресс-конференции противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни - от «отравления» до «тяжелой формы пневмонии» требуют детальной проверки компетентными органами», - заявляет пресс-служба президента.
«Состояние здоровья Аслана Бжания с первых дней его госпитализации находится по поручению руководства страны на контроле у министра здравоохранения Республики Абхазия. По имеющейся у Министерства здравоохранения информации, предоставленной российскими коллегами, состояние здоровья Аслана Бжания ухудшилось вследствие вирусной пневмонии. По последним данным, в лечении Аслана Бжания наблюдается положительная динамика», - отмечается в комментарии.
Последнее от
- НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОБУЧАТ АБХАЗСКИХ КОЛЛЕГ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
- АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть IX. КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА
- АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VІІI. МЕДИЦИНА
- АБХАЗИЯ СЕГОДНЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? Часть VІІ. БЕЗОПАСНОСТЬ
- В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ В ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ