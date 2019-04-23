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Абхазия Информ

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ ОСТАВИЛА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

Новости Пятница, 03 мая 2019 14:13
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ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА: ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОППОЗИЦИОННЫХ СИЛ ОСТАВИЛА БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ

 

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Пресс-служба президента выступила с комментарием заявлений, прозвучавших на пресс-конференции представителей оппозиционных сил 2 мая.

«Пресс-конференция представителей оппозиционных сил, на которой ожидалось распространение достоверной и объективной информации о состоянии здоровья депутата Народного Собрания - Парламента РА Аслана Бжания, оставила больше вопросов у части нашего общества. Прозвучавшие на пресс-конференции противоположные оценки состояния здоровья и причин возникновения болезни - от «отравления» до «тяжелой формы пневмонии» требуют детальной проверки компетентными органами», - заявляет пресс-служба президента.

При наличии официального диагноза о вирусной пневмонии подобного рода предположения, по мнению пресс-службы, не могут способствовать стабильности в обществе в преддверии очередных президентских выборов.

«Состояние здоровья Аслана Бжания с первых дней его госпитализации находится по поручению руководства страны на контроле у министра здравоохранения Республики Абхазия. По имеющейся у Министерства здравоохранения информации, предоставленной российскими коллегами, состояние здоровья Аслана Бжания ухудшилось вследствие вирусной пневмонии. По последним данным, в лечении Аслана Бжания наблюдается положительная динамика», - отмечается в комментарии.

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