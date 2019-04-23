НЕМЕЦКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В СФЕРЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ОБУЧАТ АБХАЗСКИХ КОЛЛЕГ НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Минздравом в течение мая будет организован приезд в Абхазию специалистов в сфере протезирования нижних конечностей из Федеративной Республики Германия для обучения местных специалистов новым технологиям протезирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на совещании у президента Рауля Хаджимба с участием представителей Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.

Как сообщает пресс-служба главы государства, участники совещании обсудили возможные меры для выявления граждан, получающих пенсии инвалида войны на основании ложных документов и свидетельских показаний. Сотрудниками архива Министерства обороны в списке инвалидов Отечественной войны выявлены случаи, по которым было представлено недостаточно информации. Региональные организации инвалидов перепроверят имеющиеся данные.

Также на совещании обсуждались вопросы изыскания финансовых средств для обеспечения районных специализированных аптек всеми необходимыми лекарственными препаратами.