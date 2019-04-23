«ОДИН ДИАГНОЗ НА ТРОИХ»

Девочки с рождения страдают от детского церебрального паралича. Из-за болезни они ограничены в движении, им недоступно многое, что с легкостью даётся их сверстникам.

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» открыл сбор средств на оплату курса лечения трёх девочек. Наалу Авидзба, Николь Хачатурян и Сандру Инапшба объединяет один диагноз – ДЦП.

В разное время фонд открывал сбор средств на лечение Николь и Сандры в зарубежных клиниках. Им была оказана необходимая помощь.

Так, в 2017 году КБФ «Ашана» и «Международный фонд Апсны» по договору о сотрудничестве реализовали совместные проекты, направленные на лечение и реабилитацию больных детей, в первую очередь, с диагнозом ДЦП. В рамках этого сотрудничества была организована поездка девочек в Армению на ортопедическую операцию, и послеоперационную реабилитацию.

С историей Николь вы уже знакомы, несмотря на постоянные курсы лечения, как в Абхазии, так и в разных городах России, Украины и Армении, она совсем не может ходить и самостоятельно обслуживать себя. Девочка дружелюбная, посещает коррекционную школу, любит общаться как со сверстниками, так и с взрослыми, но всё это ей даётся через силу. Мама одна воспитывает Николь, оплатить лечение дочки она не в состоянии, так как у неё нет постоянного места работы

Сандра, как и её подружка Николь, самостоятельно не может ходить. Девочка улыбчивая, легка на общение, любит смотреть мультфильмы. У родителей Сандры нет возможности самостоятельно оплатить лечение дочери, мама домохозяйка, а отец водитель такси.

Девятилетняя Наала смотрит на всё взрослым взглядом. Она не похожа на Николь и Сандру. В своем юном возрасте девочка уже рассуждает совсем как взрослая.

Сейчас у девочек есть прекрасная возможность получить необходимую помощь, не выезжая за пределы страны. В Абхазию приезжает реабилитационный терапевт Республиканского детского реабилитационного центра Еревана.

Реабилитация девочек будет проводиться по методике «Бобата». Речь идет о специальных упражнениях. Основой подхода является применение специальных положений тела, которые позволяют физиотерапевту стимулировать движения за счет растяжения коротких мышц, мобилизации или движения суставов, укрепления слабых мышц. Это позволяет уменьшить дисбаланс тела. Все эти упражнения крайне необходимы девочкам, чтобы они смогли чувствовать себя намного лучше.

Стоимость курса лечения девочек – 261 000 рублей. Эта сумма для родителей девочек – неподъемная.

Мы призываем всех неравнодушных оказать помощь в сборе средств на лечение Николь, Сандры и Наалы. Подарим девочкам шанс на здоровое будущее вместе. Ведь дети рождены, чтобы жить.

Спешите творить добро! Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга "Перенос баланса" - "Благотворительность": абоненты "А-Мобаил" и "Аквафон" могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: "Гарант-Банк" или любое отделение "Сбербанка" РА.

Способы помощи, если вы в России / за рубежом:

перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в трёх валютах:

рубли - 5469380061190608,

доллары - 4276380122658698

евро - 5469380022880974.

Перевод на карту ТИНЬКОФФ, закрепленную за доверенным лицом КБФ "Ашана" А. Анатольевной: 5536913792209146

Также фонд принимает пожертвования в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи вы можете узнать на сайте либо по телефонам фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

КБФ «Ашана», Мархолия Асида.