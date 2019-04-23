БОЛЕЕ 2,5 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВЯТ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ВКЛАДАМ В СБЕРБАНК

Члены комиссии одобрили список граждан Абхазии из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года в количестве 48 человек. Общая сумма выплат данной категории для указанного количества человек составила 361 691 руб.

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Утверждён очередной протокол Комиссии при Кабинете Министров по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года.

Согласно Протоколу утверждён к выплате также список граждан Республики Абхазия из числа прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года.

В список вошли вклады граждан Республики Абхазия из числа прошедших регистрацию с 6 апреля по 29 мая 2015 года в количестве 139 человек. Сумма выплат для данной категории граждан составит 2 255 010 руб.

Выплаты гражданам обеих категорий будут осуществляться с 6 мая 2019 года.

Комиссия при Кабинете Министров Республики Абхазия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк Республики Абхазия до 14 августа 1992 года, утверждена Распоряжением Кабинета Министров № 206 от 30 ноября 2018 года.

https://km-ra.org/news/utverzhdyen-protokol-komissii