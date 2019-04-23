ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Сухум. 3 мая 2019 года. Абхазия-Информ . Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РА (разбойное нападение, группой лиц, по предварительному сговору с проникновением в помещение) – по факту разбойного нападения на продуктовый магазин расположенный по ул. Ардзынба в г. Гагра, имевшего место 2 мая 2019 года, примерно в 21:10.

Выездом оперативно-следственной группы на место происшествия было установлено, что Ванаба Анзор Борисович, 1957 года рождения, по предварительному сговору со своим сыном – Ванаба Давидом Анзоровичем, 1985 года рождения, в масках, используя железный предмет в качестве оружия, проникли в продуктовый магазин, расположенный на автобусной остановке у гагрской средней школы №2 по ул.Ардзинба, и применяя физическую силу совершили разбойное нападение на Мумджян Сирварт Томасовну 1952 года рождения, и Нанба Сергея Золотинсковича 1941 года рождения, которому нанесли удар бутылкой – после чего завладели денежными средствами в размере 17 600 рублей и сотовым телефоном фирмы «Самсунг».

Нанба С.З. с телесными повреждениями был доставлен для оказания медицинской помощи в ЦРБ Гагры.

Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями, сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками ЛУВДТ по Гагрскому району, был задержан Ванаба Анзор Борисович, проживающий в с. Отхара Гудаутского района, а в 01.20 минут 3 мая 2019 года задержан второй участник разбойного нападения Ванаба Давид Анзорович.

В ходе личного досмотра задержанного Ванаба А.Б., были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 17 600 рублей, сотовый телефон фирмы «Самсунг», похищенный в результате совершенного преступления, а также строительный инвентарь – стамеска, используемое ими в качестве оружия, матерчатый чулок с прорезями для глаз черного цвета (маска).

Ванаба А.Б. и Ванаба Д.А. ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, 3 мая 2019 года задержаны и водворены в ИВС УВД по Гагрскому району. Решается вопрос о мере пресечения.