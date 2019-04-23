ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОХИЩЕНИИ ОМАРА МЕРЦХУЛАВА ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Как ранее сообщалось, 18 апреля 2019 года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 119 (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и насилия опасного для жизни и здоровья) и ч. 2 ст. 217 (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса РА.

Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ . Правоохранительные органы по подозрению в совершении разбойного нападения в составе группы лиц и похищении человека задержали трех человек – Адгур Дзкуа, Беслан Бганба и Эрик Чкадуа.

Согласно установленным данным, 17 апреля 2019 года в 22 часа 40 минут Мерцхулава Омар Датикович, 1979 года рождения, управляя автомашиной «Мерседес-Бенц Спринтер» (госномерной знак А 055 СН АВН), следуя по улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района был остановлен неустановленным внедорожником белого цвета, из которого вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием, подавив волю водителя и пассажиров, совершили похищение гражданина Мерцхулава О.Д.

23 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в гаражах, принадлежащих гражданину Чкадуа Эрику Юрьевичу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили находящийся в розыске автомобиль «Mercedes-Benz». В салоне автомобиля при осмотре было обнаружено и изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, а в багажном отсеке - госномерные знаки Российской Федерации. При обследовании второго гаража был обнаружен также ранее угнанный автомобиль «Lexus» белого цвета.

В ходе расследования уголовного дела 19 апреля 2019 года по подозрению в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, угоне автотранспорта, незаконном обороте наркотических средств и незаконном хранении огнестрельного оружия группой лиц был задержан гражданин РА Дзкуа Адгур Сардионович, 1974 года рождения, которому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 217, п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РА. В отношении Дзкуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Дзкуа А.С. вину в предъявленном обвинении не признал. Сторона защиты обжаловала постановление суда об избрании меры пресечения в вышестоящей судебной инстанции.

24 апреля 2019 года был задержан Бганба Беслан Тотович, 1982 года рождения, который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Бганба Б.Т. вину по подозрению не признает, постановление суда об избрании меры пресечения обжаловано в вышестоящий суд стороной защиты.

30 апреля 2019 года задержан Чкадуа Эрик Юрьевич, 1979 года рождения. который органом предварительного расследования подозревается в совершении разбойного нападения в составе группы лиц, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия группой лиц. В отношении подозреваемого 3 мая 2019 года Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В рамках расследования уголовного дела назначены и проведены судебно-баллистические и судебно-химические экспертизы.

Расследование по уголовному делу продолжается. Данных о месте нахождения гражданина Мерцхулава О.Д. в настоящее время у органа расследования нет.

Расследование проводит совместная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Генеральной прокуратуры и прокуратуры Сухумского района при оперативном сопровождении МВД РА.

Орган расследования обращается с просьбой ко всем жителям и гостям республики: «Если вы знаете о месте нахождения гражданина Мерцхулава Омара Датиковича либо обладаете информацией о лицах, причастных к его похищению, просим обратиться в правоохранительные органы по телефонам дежурной части МВД РА 8-840-2264141, 02 (с мобильного 002) или по «телефону доверия» в вашем регионе».

Об этом сообщает Генпрокуратура РА.