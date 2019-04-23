ПО ФАКТУ ПОЖАРА В СУХУМСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ИМ. ПУШКИНА, НАЧАТА ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА
Сухум. 3 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Прокуратура г. Сухум начала доследственную проверка по факту пожара в Сухумской городской школе №2 им. А. Пушкина, имевшего место 2 мая 2019 года в 6 часов 40 минут.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РА, в настоящее время завершен первичный осмотр помещений школы, изъяты образцы электропроводки, электрооборудование и элементов кровли, которые потребуются для назначения пожаро-технической экспертизы.
В нынешнем состоянии здание непригодно для использования.
По итогам проверки и получении результатов экспертизы органом расследования будет дана процессуальная оценка о наличии либо отсутствии состава преступления.
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