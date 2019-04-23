ПРОКУРАТУРА Г. СУХУМ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ РАНЕНИЯ БЕСЛАНА ЧКАДУА
Сухум. 5 мая 2019 г. Абхазия-Информ. 4 мая в Сухуме был ранен Беслана Чкадуа, ставший популярным в последнее время среди пользователей нескольких групп в соцсети Facebook.
«4 мая 2019 года, примерно в 17:30 в городе Сухум по улице академика Сахарова, напротив Сухумской мечети, Чкадуа Беслану Дауровичу, 1986 года рождения, неустановленные лица нанесли несколько колотых ран в различные части тела. Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу. Прокуратура города Сухум возбудили уголовное дело», - сообщил информагентству «Апсадгьыл-инфо» начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Абхазии Даур Амичба.
«У пациента множественные колотые ранения конечностей, а также проникающие ранения в области брюшной полости и диафрагмы. Операция прошла успешно. Пациент в стабильно тяжелом состоянии» - сказал Апполон Гургулия.
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