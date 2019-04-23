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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ РФ И ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАГИЧЕСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО

Новости Понедельник, 06 мая 2019 11:16
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Сухум. 6 мая 2019 г. Абхазия-ИнформПрезидент РРауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате трагического происшествия в аэропорту Шереметьево.

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«Выражаю искренние соболезнования по случаю крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. С глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы

От имени народа Абхазии и от меня лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 06 мая 2019 11:23

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